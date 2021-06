उत्तराखंड: भारी बारिश से बढ़ा शारदा बैराज का जलस्तर, यूपी समेत 12 जिलों में रेड अलर्ट

मॉनसून की शुरुआती बारिश ने उत्तराखंड का मौसम तो सुहाना कर दिया लेकिन अब लोगों की दिक्कतें भी बढ़ने लगी हैं. पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई इलाकों में गंगा समेत अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे बाढ़ (Flood) का खतरा मंडराने लगा है.

ऋषिकेश में गंगा (Ganga River) का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है. वहीं, शारदा बैराज (Sharda Barrage) का जलस्तर फिलहाल तो खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन पानी लगातार बढ़ रहा है. पानी बढ़ा तो इसका असर उत्तराखंड के साथ-साथ यूपी के 10 जिलों पर भी पड़ेगा.

ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है. जिसको देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर हैं. गंगा के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने को कहा गया है.

Uttarakhand: Water level of Sharda Barrage rises due to heavy rainfall, red alert issued



"The water level is below the danger mark. We're monitoring the rising water levels. It can affect two districts of Uttrakhand & 10 districts of UP," said an official of Sharda Barrage pic.twitter.com/4pBpZE0qqj