शराब की महफिल बनी मौत की वजह... दोस्तों ने ही पत्थरों से कुचल कर की हत्या, खून के धब्बों से खुला राज

जनपद ऊधम सिंह नगर से एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ इलाके में दहशत फैला दी, बल्कि पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया. यहां एक युवक को दोस्तों के साथ शराब पीना इतना महंगा पड़ गया कि उसी रात उसकी जान चली गई. मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया और शराब के नशे में धुत दो युवकों ने अपने ही साथी को बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया, ताकि वारदात को छुपाया जा सके.
यह मामला रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फाजलपुर महौरोला इलाके का है, जहां 16 जनवरी को एक खंडहरनुमा भवन के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई. पुलिस को घटनास्थल पर शव के पास खून के निशान, ईंट और पत्थर मिले, जिससे प्रथम दृष्टया ही यह स्पष्ट हो गया कि युवक की हत्या बेहद बेरहमी से की गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसने साक्ष्य एकत्र किए. मृतक की पहचान रम्पुरा निवासी मलखान कोली के रूप में हुई. शव की हालत देखकर अंदाजा लगाया गया कि उसकी डंडों, ईंटों और पत्थरों से कुचलकर हत्या की गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सिर और शरीर पर गंभीर चोटों की पुष्टि हुई.
पत्नी की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा
मलखान की पत्नी ने रुद्रपुर पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसका पति घर से बाहर गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. जब झाड़ियों में शव मिलने की सूचना मिली, तो पहचान उसके पति के रूप में हुई. इसके बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी. हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली. फुटेज और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले. इसके बाद पुलिस ने रमपुरा निवासी दो युवकों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की. पूछताछ के दौरान दोनों युवकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपियों की पहचान अमित कोली उर्फ अमिताभ और वीरपाल के रूप में हुई है. दोनों मृतक मलखान के परिचित बताए जा रहे हैं.
लोहड़ी की रात शराब पीते समय हुआ विवाद
पुलिस जांच में सामने आया कि यह वारदात लोहड़ी के दिन अंजाम दी गई. तीनों युवक साथ बैठकर शराब पी रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया. नशे के कारण विवाद बढ़ता चला गया और गुस्से में आकर अमित और वीरपाल ने मलखान पर डंडे, ईंट और पत्थरों से हमला कर दिया. हमला इतना बेरहम था कि मलखान की मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद आरोपियों ने शव को पास ही झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गए. वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी ऊधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है. उन्होंने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि यह हत्या पूरी तरह से शराब के नशे में हुए विवाद का नतीजा है.
इस वारदात के सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि शराब के नशे में आए दिन विवाद होते रहते हैं, लेकिन इस तरह की वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.