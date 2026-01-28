लिफ्ट देने के बहाने चलती कार में युवती से गैंगरेप, 24 घंटे में पुलिस ने लिया बड़ा एक्शन

ऊधम सिंह नगर जनपद में एक सनसनीखेज वारदात ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है. रुद्रपुर क्षेत्र में सिडकुल में काम करने वाली एक युवती के साथ लिफ्ट देने के नाम पर चलती कार में गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की और 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

मामला ऊधम सिंह नगर जनपद मुख्यालय रुद्रपुर का है. पीड़ित युवती ने ट्रांजिट कैंप कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि वह अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए खड़ी थी. इसी दौरान दो युवक उसके पास आए और कंपनी छोड़ने की बात कहकर उसे कार में बैठा लिया. युवती ने भरोसा कर लिया और कार में बैठ गई.

युवती से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे सिडकुल स्थित कंपनी में न ले जाकर रास्ते में चलती कार में ही उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने लगे. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों युवक उसे सिडकुल इलाके में छोड़कर फरार हो गए. पीड़िता किसी तरह थाने पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी.

गैंगरेप की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. ट्रांजिट कैंप कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और तुरंत जांच शुरू कर दी. पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर ली.

जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीमों का गठन किया गया था. जांच के दौरान आरोपी राहुल दास और फुरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने राहुल दास के कब्जे से घटना में इस्तेमाल की गई औरा कार भी बरामद की है.

पुलिस ने दो आरोपियों को किया अरेस्ट

एसएसपी ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और पीड़िता को हर संभव कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस ने लोगों से कानून पर भरोसा बनाए रखने की अपील की है.

