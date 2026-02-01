scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ऋषिकेश में पार्टनर ने महिला को मारी गोली, शादी और मकान को लेकर था विवाद

ऋषिकेश में एआईआईएमएस की महिला कर्मचारी की उसके पार्टनर द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक शादी और मकान को लेकर चल रहे विवाद के कारण आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया. परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

Advertisement
X
AIIMS कर्मचारी की हत्या से हड़कंप. (Photo: Representational)
AIIMS कर्मचारी की हत्या से हड़कंप. (Photo: Representational)

उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक महिला की उसके पार्टनर द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोप है. पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 32 साल की प्रीति रावत के रूप में हुई है, जो एम्स अस्पताल में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थीं. घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है.

AIIMS कर्मचारी की हत्या से हड़कंप

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार प्रीति रावत तलाक के बाद ऋषिकेश के शिवाजी नगर इलाके में किराए के मकान में अकेली रहती थीं. जांच के दौरान पता चला कि कुछ साल पहले उनकी मुलाकात सुरेश गुप्ता से हुई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया था. इसके बाद सुरेश गुप्ता ने प्रीति से शादी करने के लिए अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया शुरू की थी, जो करीब चार महीने पहले दाखिल की गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

Budget 2026: Nirmala Sitharaman
बजट में ट्रेकर्स के लिए खुशखबरी! अब हिमाचल, उत्तराखंड और J-K में बनेंगे माउंटेन ट्रेल्स
Severe fire breaks out in old wooden house in Chakrata Dehradun
पुराने लकड़ी के मकान में लगी भीषण आग हुई बेकाबू, वीडियो तेजी से वायरल
सड़क हादसे में तंजानिया के छात्र की मौत. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
ग्रेटर नोएडा: सड़क हादसे में विदेशी छात्र की मौत, बाइक से दोस्तों संग वीकेंड मनाने जा रहा था उत्तराखंड
अनिल बलूनी की 'घोस्ट विलेज' को गुलजार करने की कोशिश
Efforts to revive ghost villages in Uttarakhand
उत्तराखंड में पलायन रोकने BJP सांसद की कोशिश, लोगों से की ये अपील

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि प्रीति के परिवार ने शादी से पहले सुरेश से ऋषिकेश में मकान खरीदने की शर्त रखी थी. इसके लिए आरोपी ने हरिद्वार के लक्सर स्थित अपनी पैतृक संपत्ति करीब 35 लाख रुपये में बेच दी थी और ऋषिकेश में मकान की तलाश कर रहा था.

Advertisement

बताया जा रहा है कि आरोपी को ऋषिकेश में उपयुक्त मकान नहीं मिल पाया, जिससे दोनों के बीच लगातार विवाद होने लगा. पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले पाने और मकान नहीं खरीद पाने के कारण मानसिक दबाव में था.

रिश्ते में तनाव के बाद वारदात

पुलिस का कहना है कि इसी तनाव के चलते आरोपी ने प्रीति रावत की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बजट 2026 लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement