ऋषिकेश में पार्टनर ने महिला को मारी गोली, शादी और मकान को लेकर था विवाद

उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक महिला की उसके पार्टनर द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने का आरोप है. पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान 32 साल की प्रीति रावत के रूप में हुई है, जो एम्स अस्पताल में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थीं. घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है.

और पढ़ें

AIIMS कर्मचारी की हत्या से हड़कंप

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के अनुसार प्रीति रावत तलाक के बाद ऋषिकेश के शिवाजी नगर इलाके में किराए के मकान में अकेली रहती थीं. जांच के दौरान पता चला कि कुछ साल पहले उनकी मुलाकात सुरेश गुप्ता से हुई थी और दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया था. इसके बाद सुरेश गुप्ता ने प्रीति से शादी करने के लिए अपनी पत्नी से तलाक की प्रक्रिया शुरू की थी, जो करीब चार महीने पहले दाखिल की गई थी.

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि प्रीति के परिवार ने शादी से पहले सुरेश से ऋषिकेश में मकान खरीदने की शर्त रखी थी. इसके लिए आरोपी ने हरिद्वार के लक्सर स्थित अपनी पैतृक संपत्ति करीब 35 लाख रुपये में बेच दी थी और ऋषिकेश में मकान की तलाश कर रहा था.

Advertisement

बताया जा रहा है कि आरोपी को ऋषिकेश में उपयुक्त मकान नहीं मिल पाया, जिससे दोनों के बीच लगातार विवाद होने लगा. पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि आरोपी अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले पाने और मकान नहीं खरीद पाने के कारण मानसिक दबाव में था.

रिश्ते में तनाव के बाद वारदात

पुलिस का कहना है कि इसी तनाव के चलते आरोपी ने प्रीति रावत की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतका के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----