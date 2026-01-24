scorecardresearch
 
पिथौरागढ़ में रिश्तों का कत्ल, पत्नी की हत्या कर खुद थाने पहुंचा पति

पिथौरागढ़ के जाखनी इलाके में घरेलू विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. पति ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया. घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है. दो बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया.

धारदार हथियार से महिला की हत्या (Photo: Screengrab)
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी ही पत्नी की निर्मम हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी पति खुद कोतवाली पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया. इस सनसनीखेज घटना से पूरे जाखनी क्षेत्र में दहशत और आक्रोश का माहौल है.

यह मामला पिथौरागढ़ कोतवाली क्षेत्र के जाखनी इलाके का है. मृतका की पहचान नीलम देवी के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पति राजेंद्र राम ने पारिवारिक विवाद के चलते गुस्से में आकर धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया. 

कत्ल कर थाने पहुंचा पति

हमला इतना बेरहमी से किया गया कि नीलम देवी की मौके पर ही मौत हो गई. घर के भीतर चीख-पुकार गूंज उठी और आसपास के लोग सहम गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी गई. 

फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, ताकि घटना के हर पहलू को स्पष्ट किया जा सके. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. एसपी रेखा यादव ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी राजेंद्र राम खुद पिथौरागढ़ कोतवाली पहुंचा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए आत्मसमर्पण कर दिया. 

मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शुरुआती जांच में हत्या की वजह पारिवारिक गृह क्लेश सामने आ रही है.

गार्ड की नौकरी करता था आरोपी पति 

बताया गया है कि यह परिवार मूल रूप से जिले के कानड़ी गांव का निवासी है, लेकिन वर्तमान में जाखनी क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहा था. आरोपी राजेंद्र राम पुणे की एक निजी कंपनी में गार्ड के रूप में कार्यरत है और कुछ दिन पहले ही छुट्टी पर घर आया था.

सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि दंपती के दो छोटे बच्चे हैं, जिनके सिर से मां का साया हमेशा के लिए उठ गया. पड़ोसियों का कहना है कि घर में अक्सर विवाद की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मामला इस हद तक पहुंच जाएगा.

 

