उत्तराखंड: अल्मोड़ा में 500 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 7 यात्रियों की मौत, 12 घायल

Uttarakhand News: अल्मोड़ा जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. भिकियासैंण-विनायक रोड पर पहाड़ से रामनगर की ओर जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में 5 यात्रियों की मौके पर ही मौत होने की सूचना है, जबकि कई अन्य यात्रियों के गंभीर रूप से घायल होने की आशंका जताई जा रही है.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें मौके के लिए रवाना हो गई हैं. दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण राहत एवं बचाव कार्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

फिलहाल घायलों को खाई से निकालने और उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से हादसे की विस्तृत जानकारी और मृतकों की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है.

PM नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए लिखा, ''अल्मोड़ा पुलिस ने भिकियासैंण के पास बस हादसे में सात लोगों के मरने की पुष्टि की है. वह साथ ही 12 लोग घायल बताएं है. बस में कुल 19 लोग सवार थे. उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बस हादसे में लोगों की जान जाने की घटना बहुत दुखद है. जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं. घायल जल्द से जल्द ठीक हों.''

