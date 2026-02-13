कोटद्वार: सौतेले पिता के बाद नाबालिग की मां भी गिरफ्तार, बेटी के रेप में दिया था बराबर का साथ

उत्तराखंड के कोटद्वार में सामने आए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले ने अब और गंभीर रूप ले लिया है. पहले जहां इस प्रकरण में सौतेले पिता की गिरफ्तारी हुई थी, वहीं अब जांच के दौरान पीड़िता की मां की भी संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया है. इस खुलासे ने पूरे इलाके में चर्चा और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है.

पुलिस के अनुसार 6 फरवरी 2026 को कोटद्वार निवासी एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री की गुमशुदगी को लेकर कोतवाली में तहरीर दी थी. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की गई. जांच के दौरान 13 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बालिका के सौतेले पिता, जिसे यहां कमल (काल्पनिक नाम) कहा गया है, को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

विवेचना आगे बढ़ने पर पुलिस ने पीड़िता के बयान दर्ज किए और अन्य साक्ष्य एकत्र किए. इन तथ्यों के आधार पर यह सामने आया कि बालिका की मां भी इस अपराध में कथित रूप से शामिल थी. पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने उसे भी हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया है. सर्किल ऑफिसर निहारिका सेमवाल ने बताया कि मामले में सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि पीड़िता की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना प्राथमिकता है.

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि प्रकरण में आगे की विवेचना जारी है और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. मामले ने समाज में पारिवारिक जिम्मेदारियों और बाल सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल दोनों आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं और पुलिस सभी तथ्यों की कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुटी है.

