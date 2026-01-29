देहरादून: पहलगाम आतंकी हमले पर टिप्पणी के बाद धर्म पूछा, फिर कर दी दो कश्मीरी युवकों की पिटाई

उत्तराखंड में कश्मीर के फेरी वालों के साथ मारपीट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. ताजा मामला देहरादून जिले के विकासनगर इलाके से सामने आया. यहां दो मुस्लिम कश्मीरी युवकों के साथ कथित तौर पर धार्मिक पहचान के आधार पर मारपीट की गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, दोनों युवक फेरी लगाकर शॉल बेचने का काम करते हैं. वो विकासनगर बाजार के डाकपत्थर रोड स्थित एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने गए थे. आरोप है कि सामान खरीदते समय दुकानदार ने पहले उनसे उनका नाम और धर्म पूछा. युवक ने अपना नाम दानिश बताया और मुस्लिम होने की बात कही. इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि वे कहां से हैं और उन्होंने कश्मीर से आने की बात कही, तो दुकानदार ने कथित तौर पर धार्मिक और जातिगत टिप्पणियां शुरू कर दीं.

आतंकी हमले की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद

पीड़ित युवकों का आरोप है कि इसके बाद दुकानदार ने पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ी आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं और अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया. इस मारपीट में दोनों युवक बुरी तरह घायल हो गए. उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान हैं. हैरानी की बात यह है कि घायल युवकों में एक नाबालिग भी शामिल है.

घटना की जानकारी फैलते ही इलाके का माहौल गरमा गया. गुस्साए समुदाय विशेष के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और घायल कश्मीरी युवकों को गोद में उठाकर नारेबाजी करते हुए पुलिस चौकी का घेराव किया. प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने शांत रुख अपनाया और पुलिस पर भरोसा जताया.

देहरादून कश्मीरी शॉल बेचने आए थे युवक

हमले का शिकार हुए युवक दानिश ने बताया कि वो दुकान पर नमकीन खरीदने गए थे. खरीदारी के बाद उनसे नाम, धर्म और कश्मीर से होने को लेकर सवाल किए गए और इसके बाद उनके साथ मारपीट की गई. वहीं पीड़ितों के रिश्तेदार अब्दुल राशिद मीर ने बताया कि वे लोग हर साल काम के सिलसिले में उत्तराखंड आते हैं और मार्च तक यहां रहते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वो खुद 2008 से यहां आ रहे हैं, जबकि ये युवक हाल ही में आए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के नाम पर युवकों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक का सिर फट गया और दूसरे की बाजू में फ्रैक्चर हो गया. उन्होंने कहा कि कार्रवाई होने तक वे कहीं नहीं जाएंगे.

पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की

वहीं, मुस्लिम सेवा संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मोहम्मद इमरान ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड में लगातार धर्म के आधार पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है और कश्मीर से आए युवकों पर जानलेवा हमला किया गया है. मामले पर जानकारी देते हुए विकासनगर कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक शीशुपाल राणा ने बताया कि दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष की तहरीर मिली है. तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने आरोपी संजय यादव को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है. देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि कश्मीरी फेरी वालों और दुकानदार के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी. घायलों को गंभीर चोटें आई हैं. डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद मामले में अन्य धाराएं जोड़ी जाएंगी.



