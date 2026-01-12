scorecardresearch
 
जोशीमठ: गांव में शादी समारोह में इस चीज के इस्तेमाल पर रोक! आखिर क्यों लेना पड़ा ये फैसला?

चमोली के ज्योर्तिमठ स्थित सुनील वार्ड के ग्रामीणों ने नशाखोरी के खिलाफ सख्त फैसला लिया है. आम बैठक में गांव में सभी नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया. शादी-विवाह, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में भी शराब व अन्य मादक पदार्थों पर रोक रहेगी. नियम तोड़ने पर 11,000 रुपये जुर्माना और सामाजिक बहिष्कार होगा. ग्रामीणों ने इसे युवाओं और समाज को सुरक्षित रखने का कदम बताया और प्रशासन से अवैध बिक्री पर कार्रवाई की मांग की.

नियम का उल्लंघन करने पर 11 हजार रुपये जुर्माना. (Photo: ITG)
उत्तराखंड के चमोली जिले के ज्योर्तिमठ नगर क्षेत्र में स्थित सुनील वार्ड के ग्रामीणों ने नशाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. यहां सुनील वार्ड आम बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गांव में सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी. नए नियमों के तहत सुनील क्षेत्र में आयोजित होने वाले सभी सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमों, शादी-विवाह और अन्य आयोजनों में शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन या वितरण पूरी तरह से मना रहेगा. 

ग्रामीणों ने यह भी तय किया है कि यदि कोई व्यक्ति या परिवार इस नियम का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही उल्लंघन करने वाले को सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना होगा.

बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि नशाखोरी से युवा पीढ़ी, पारिवारिक माहौल और सामाजिक ताने-बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह कदम गांव में शांति, अनुशासन और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से अपील की है कि क्षेत्र में नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की जाए.

