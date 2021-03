उत्तराखंड में गई त्रिवेंद्र की कुर्सी, हरीश रावत बोले- बीजेपी को सरकार का हक नहीं, चुनाव हों

त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव कराये जाने की मांग की है. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) राज्य में अस्थिरता लाने के लिए जिम्मेदार है, उसे सरकार बनाने का कोई हक नहीं है.

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बीतचीत में हरीश रावत ने कहा, 'राज्य में चेहरा बदला जाना इस बात की स्वीकारोक्ति है कि बीजेपी नेतृत्व उत्तराखंड में विकास करने में नाकाम रहा है. बीजेपी राज्य में राजनीतिक अस्थिरता लाने की दोषी है, उसे सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है. उत्तराखंड में नए सिरे से चुनाव कराया जाना चाहिए.'

बता दें कि पिछले तीन दिनों से चल रहे नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया. त्रिवेंद्र सिंह रावत शाम सवा चार बजे राजभवन पहुंचे और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया.

