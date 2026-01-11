scorecardresearch
 
हरिद्वार में पार्किंग फीस विवाद ने लिया खूनी रूप, कार चढ़ाकर मैनेजर की हत्या

हरिद्वार में पार्किंग फीस को लेकर हुए विवाद में कार सवार दो युवकों ने पार्किंग मैनेजर को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना हर की पौड़ी के पास दीनदयाल पार्किंग की है. आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. कार भी जब्त कर ली गई है. दोनों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है.

पार्किंग विवाद में हत्या (Photo: Representational )
पार्किंग विवाद में हत्या (Photo: Representational )

उत्तराखंड के हरिद्वार में पार्किंग शुल्क को लेकर हुआ मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया.  हर की पौड़ी के पास दींदयाल पार्किंग स्थल पर 55 साल के पार्किंग मैनेजर को कार से कुचल दिया गया, जिससे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के सोनीपत निवासी दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना शनिवार को रोडी बेलवाला क्षेत्र स्थित दींदयाल पार्किंग में हुई. यहां कार सवार विशाल (22) और सूरज (34) ने अपनी गाड़ी पार्क की थी. जब वो लौटने लगे, तो पार्किंग मैनेजर सहदेव कुमार उनसे शुल्क लेने पहुंचे. इसी दौरान भुगतान को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हिंसक विवाद में बदल गई.

आरोप है कि गुस्से में आकर आरोपियों ने अपनी कार तेज रफ्तार में सहदेव कुमार पर चढ़ा दी और पार्किंग का बैरियर तोड़ते हुए मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पार्किंग स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. गंभीर रूप से घायल सहदेव कुमार को तत्काल जॉली ग्रांट अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पार्किंग संचालक प्रताप सिंह प्रताप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि आरोपियों ने न केवल शुल्क देने से इनकार किया, बल्कि जानबूझकर गाड़ी चढ़ाकर मैनेजर की हत्या कर दी और फरार हो गए.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर दी और आरोपियों की तलाश शुरू की. कुछ ही समय में पुलिस ने हर की पौड़ी के पास से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है.

हरिद्वार कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि घटना के समय कार विशाल चला रहा था, जबकि सूरज उसके साथ मौजूद था. दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. रविवार को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
 

