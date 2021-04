हरिद्वार में कोरोना विस्फोट का डर! आज 525 नए मामले, महामारी से टूरिज्म बिजनेस बेहाल

कोरोना संकट के बीच हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान कई निर्देशों के बाद भी श्रद्धालुओं और साधु-संतों की ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया जिसका असर अब वहां कोरोना विस्फोट के रूप में दिख रहा है. पिछले 2 दिनों से हरिद्वार में 500 से ज्यादा नए केस दर्ज किए जा रहे हैं.

हरिद्वार में कुंभ मेले में कोरोना गाइडलाइंस के घोर उल्लंघन का असर अब दिखने लगा है. पिछले 72 घंटे में अकेले 1,527 पॉजिटिव केस सिर्फ हरिद्वार के मेला क्षेत्र से ही सामने आए हैं और इनकी संख्या अभी और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना रिपोर्ट आना बाकी है.

इस बीच कुंभ मेला की पुलिस कंट्रोल रूम से बताया गया कि आज शाम 6 बजे 13,51,631 लोगों ने गंगा नदी में डुबकी लगाई. हालांकि कोरोना की वजह से लगातार दूसरे साल पर्यटन व्यवसाय बेहाल हो गया है.

कुंभ मेला का दूसरा शाही स्नान 12 अप्रैल यानी सोमवार को हुआ जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं और साधु-संतों ने आस्था की डुबकी लगाई लेकिन इस दौरान कोरोना निर्देशों के पालन का ध्यान नहीं रखा गया. इसी तरह आज बुधवार को तीसरे शाही स्नान के दौरान भी घोर लापरवाही देखी गई.

Uttarakhand: Sadhus participate in the third 'shahi snan' of #MahaKumbh at Har Ki Pauri ghat in Haridwar pic.twitter.com/rxGpAVqPGF