LIVE: हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान, कोरोना नियमों की हो रही अनदेखी

हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है. इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों के साधु-संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. हजारों की संख्या में आम लोगों की भीड़ भी डुबकी लगाने के लिए जुटी हुई है. नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर सिंह भी हरिद्वार पहुंचे हैं. वो भी संतों के साथ शाही स्नान करेंगे.

भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते नजर आए. न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही कोई मास्क लगाए नजर आ रहा है. कुंभ मेला आईजी संजय गुंज्याल का कहना है कि शाही स्नान में सबसे पहले अखाड़ों को अनुमति दी गई, उसके बाद 7 बजे से आम लोगों को शाही स्नान करने की इजाजत है.

#WATCH | People take a holy dip in Ganga river at Har Ki Pauri in Haridwar, Uttarakhand. pic.twitter.com/xgnAbc9hAW