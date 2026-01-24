हरिद्वार: PUBG को लेकर विवाद, पिता-बेटे को जमीन पर गिराकर लाठी-डंडों से पीटा

हरिद्वार के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के लाठरदेवा गांव में पुरानी रंजिश के चलते बाप-बेटे पर अचानक हमला हुआ. आरोप है कि हमलावरों ने फावड़ा, लाठी और डंडों से ताबड़तोड़ वार किए. पिता जावेद और पुत्र जुनैद गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया.

कैसे हुई विवाद की शुरुआत?

जानकारी के अनुसार, लगभग एक माह पहले जावेद के पुत्र और पड़ोसी के पुत्र के बीच पबजी खेलने को लेकर मामूली विवाद हुआ था. जावेद ने उस समय बीच-बचाव कर मामला शांत कराया था, लेकिन इस घटना को लेकर मन में रंजिश पनपी.

अचानक हुआ हमला

बीती देर शाम, पड़ोसी युवक अपने परिजनों और साथियों के साथ जावेद और उनके परिवार पर हमला कर दिया. हमला इतना हिंसक था कि गांव में अफरा-तफरी मच गई.

पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई

घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की ले जाया गया. पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस सतर्क है.

