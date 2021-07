Video: टेंपररी पुल से उफनदी नदी पार करते लोग, उत्तराखंड की ये तस्वीर डरा देगी

Uttarakhand Flood Updates: उत्तराखंड में कुदरत जहां रौद्र रूप दिखा रही है तो वहीं, लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी पार कर रहे हैं. देहरादून जिले का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग टेंपररी पुल (Temporary Bridge) से होकर उफनती नदी पार करते दिखाई दे रहे हैं. भारी बारिश के कारण टूटे हुए पुल के जरिए नदी पार करने की ये तस्वीर दिल दहलाने वाली है.

बता दें फ्लैश फ्लड के बाद अमलावा नदी (Amlawa River) भयंकर उफान पर है. जरा सी चूक से जान तक जा सकती है. इसके बावजूद लोग नदी पार कराने की कोशिश कर रहे हैं.

#WATCH | People trying to cross Amlawa River via a temporary bridge, which was damaged due to heavy rainfall, in Dehradun district#Uttarakhand pic.twitter.com/sg7L17nPEA