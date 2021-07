Delhi Rain: एक घंटे की बारिश में लबालब हुई दिल्ली, कई जगह जलभराव और ट्रैफिक जाम

दिल्ली-एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और हरियाणा के गुरुग्राम में मॉनसून की एंट्री हो गई है. मंगलवार की सुबह दिल्ली-एनसीआर में बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई. इस बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिली. यहां बीते कई दिनों से गर्मी के ताप ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था.

दिल्ली में मॉनसून की दस्तक के साथ ही बरसात के मौसम में होने वाली समस्याएं भी सामने आने लगी हैं. मंगलवार सुबह 7 बजे से 8.30 बजे तक हुई बारिश में पूरी दिल्ली लबालब हो गई. कई जगह सड़कों पर पानी का जमाव देखा गया. इस दौरान सफदरजंग में 2.5 एमएम, आयानगर में 1.3 एमएम, पालम में 2.4 एमएम, रिज एरिया में 1.0 एमएम और लोधी रोड में 1.94 एमएम बारिश हुई.

भारी बारिश के बाद दिल्ली में कई इलाकों में जल जमाव के कारण सड़कें जाम हो गईं. मथुरा रोड पर पानी लगने से ट्रैफिक जाम की नौबत आ गई. वहीं, सरिता विहार, दिल्ली कैंट, सेंट्रल दिल्ली समेत कई जगह लोगों को जलभराव की वजह से परेशान होना पड़ रहा है. झमाझम बारिश के कारण दिल्ली में एनएच-9 पर जाम लग गया.

दिल्ली के सबसे व्यस्त रहने वाली सड़कों में एक एम्स फ्लाईओवर के नीचे पानी के भर जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. यहां जलजमाव के कारण कई गाड़ियां रेंगती हुई दिखीं.

Heavy rain results in waterlogging at the AIIMS flyover in Delhi pic.twitter.com/kSV4qkePJC

दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही बादल छाए हुए थे. इससे पहले यानी सोमवार को दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून राजस्थान के जैसलमेर और गंगानगर तक पहुंचा और दिल्ली व हरियाणा के इलाकों से छिटक गया था. लेकिन दिल्ली और गुरुग्राम में हुई बारिश ने तापमान भी कम कर दिया.

गुरुग्राम में हुई बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव हो गया. लोगों को यातायात के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ा.

Finally Monsoon Rains over Delhi! Even though monsoon conditions were prevailing last 2-3 days, @Indiametdept was waiting for these rains to declare monsoon onset.



Last 2 days it rained everywhere surrounding Delhi, except Delhi.@DrJitendraSingh @moesgoi pic.twitter.com/6xqtGEBdRf