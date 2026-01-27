scorecardresearch
 
सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो का हनीट्रैप, युवक से ठगे 1.35 लाख, दो महिलाओं समेत 3 गिरफ्तार

ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में सोशल मीडिया हनीट्रैप और ब्लैकमेलिंग गैंग का पर्दाफाश हुआ है. फेसबुक के जरिए दोस्ती कर युवक से मारपीट, धमकी और अश्लील वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर 1.35 लाख रुपये वसूले गए. पुलिस ने दो महिलाओं समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर नकदी और कार बरामद की है.  

ब्लैकमेल कर युवक से ठगे 1.35 लाख (Photo: itg)
भले ही सोशल मीडिया एक मनोरंजन का साधन क्यों ना हो लेकिन ये मनोरंजन एक युवक के लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गया. उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो सोशल मीडिया पर पहले दोस्ती और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलते. मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक युवक ने गदरपुर कोतवाली में तेहरीर देकर कार्यवाही की मांग की. उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई और दो महिलाओं सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

आपको बता दें कि 26 जनवरी को पीड़ित दाऊद निवासी ग्राम मडियान शादी, जिला रामपुर द्वारा कोतवाली गदरपुर में तहरीर दी गई. तहरीर में बताया गया था आरोपी जौहर उर्फ महक ने फेसबुक आईडी के माध्यम से उससे संपर्क कर गदरपुर बुलाया था , जहां आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले पीड़ित के साथ गाली-गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी और फिर फर्जी मुकदमे में फंसाने एवं अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 40,000 नगद व 95,000 ऑनलाइन वसूल लिए. 

पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. कोतवाली गदरपुर पुलिस टीम द्वारा जौहर उर्फ महक , राबिया और रोहन को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार तथा रंगदारी से वसूली गई राशि बरामद की गई है.

एसएसपी, उधम सिंह नगर ने बताया कि आज गदरपुर पुलिस को हनीट्रैप और रंगदारी से संबधित सूचना प्राप्त हुई. पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई . जांच में सामने आया कि आरोपियों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से संपर्क कर गदरपुर और काशीपुर क्षेत्र में बुलाया जाता था. यहां आरोपी उनसे मारपीट, जान से मारने की धमकी, फर्जी मुकदमे में फंसाने और अश्लील वीडियो वायरल करने का डर दिखाकर पैसे वसूलते थे. इसमें पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए दो महिलाओं समेत एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में पता चला है कि इस गैंग में और भी कई लोग शामिल हैं.

 

 

