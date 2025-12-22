scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देहरादून में महिला को कार से कुचलकर मारने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने जयपुर से ऐसे की गिरफ्तारी

देहरादून में एक तेज रफ्तार कार सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी थी. जिससे महिला की मौत हो गई. एक्सीडेंट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था. वहीं, अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

Advertisement
X
महिला को कार से कुचलने वाला गिरफ्तार. (Photo: Representational )
महिला को कार से कुचलने वाला गिरफ्तार. (Photo: Representational )

उत्तराखंड के देहरादून के राजपुर इलाके में एक हफ़्ते पहले अपनी तेज़ रफ़्तार कार से एक महिला को टक्कर मारकर मारने वाले एक युवक को रविवार को राजस्थान से गिरफ़्तार कर लिया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी ने बताया कि अनमोल यादव (22), जो एक्सीडेंट के बाद भाग गया था. उसे एक टिप-ऑफ़ के बाद जयपुर से गिरफ़्तार किया गया. राजपुर के पवन कुमार गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 14 दिसंबर को उनकी पत्नी सुबह की सैर के लिए गई थीं, तभी एक अनजान व्यक्ति ने लापरवाही से कार चलाते हुए राजपुर रोड पर साईं मंदिर के पास उन्हें टक्कर मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.

यह भी पढ़ें: हाईवे पर आगे... जानवर, कोहरा या खतरनाक मोड़! 'एक्सीडेंट प्रोन' एरिया से पहले मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट

सम्बंधित ख़बरें

मृतक की फाइल फोटो.(Photo: Siddhartha Gupta/ITG)
तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार जीजा-साली को कुचला, दोनों की मौत
Four people on a bike killed in a collision with a canter truck on the Moradabad-Agra highway in Sambhal district
संभल: घने कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा, एक ही बाइक पर सवार 4 लोगों की मौत
रुड़की में पेड़ पर उल्टा लटका गुलदार, Video
रेस्क्यू में देरी पर लोगों में नाराजगी.(Photo: Screengrab)
पेड़ की टहनी में फंसा पैर और उल्टा लटका रहा गुलदार, वन विभाग ने ऐसे किया रेस्क्यू, Video
Uttarakhand weather alert for fog and snowfall in plains and hills
उत्तराखंड: मैदानी इलाकों में कोहरे का अलर्ट, पहाड़ों पर कब होगी बर्फबारी?

गुप्ता ने आरोप लगाया कि ड्राइवर मौके से भाग गया और उनकी पत्नी को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर राजपुर पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही व खतरनाक ड्राइविंग के लिए मामला दर्ज किया गया था.

Advertisement

जांच के दौरान पुलिस टीम ने एक्सीडेंट वाली जगह के पास और दूसरी संभावित जगहों पर लगे CCTV कैमरों से एक्सीडेंट में शामिल कार की पहचान की और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली.

पुलिस ने कहा कि कार 18 दिसंबर को बरामद हुई थी और पता चला कि एक्सीडेंट के समय इसे अनमोल चला रहा था. हालांकि, आरोपी ने गिरफ्तारी के डर से अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना मुखबिर नेटवर्क एक्टिवेट किया व आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement