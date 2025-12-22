देहरादून में महिला को कार से कुचलकर मारने वाला गिरफ्तार, पुलिस ने जयपुर से ऐसे की गिरफ्तारी

उत्तराखंड के देहरादून के राजपुर इलाके में एक हफ़्ते पहले अपनी तेज़ रफ़्तार कार से एक महिला को टक्कर मारकर मारने वाले एक युवक को रविवार को राजस्थान से गिरफ़्तार कर लिया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

अधिकारी ने बताया कि अनमोल यादव (22), जो एक्सीडेंट के बाद भाग गया था. उसे एक टिप-ऑफ़ के बाद जयपुर से गिरफ़्तार किया गया. राजपुर के पवन कुमार गुप्ता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 14 दिसंबर को उनकी पत्नी सुबह की सैर के लिए गई थीं, तभी एक अनजान व्यक्ति ने लापरवाही से कार चलाते हुए राजपुर रोड पर साईं मंदिर के पास उन्हें टक्कर मार दी. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं.

गुप्ता ने आरोप लगाया कि ड्राइवर मौके से भाग गया और उनकी पत्नी को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने कहा कि शिकायत के आधार पर राजपुर पुलिस स्टेशन में इंडियन पीनल कोड की संबंधित धाराओं के तहत गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही व खतरनाक ड्राइविंग के लिए मामला दर्ज किया गया था.

जांच के दौरान पुलिस टीम ने एक्सीडेंट वाली जगह के पास और दूसरी संभावित जगहों पर लगे CCTV कैमरों से एक्सीडेंट में शामिल कार की पहचान की और उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली.

पुलिस ने कहा कि कार 18 दिसंबर को बरामद हुई थी और पता चला कि एक्सीडेंट के समय इसे अनमोल चला रहा था. हालांकि, आरोपी ने गिरफ्तारी के डर से अपना मोबाइल फोन भी बंद कर दिया था. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना मुखबिर नेटवर्क एक्टिवेट किया व आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

