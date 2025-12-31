देहरादून: जिम ट्रेनर को भीड़ ने पीटा, लड़कियों से अंडरगारमेंट्स का कलर पूछने का आरोप लगाया

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के क्लेमेंटटाउन थाना क्षेत्र से महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक जिम में ट्रेनर पर एक्सरसाइज के लिए आने वाली महिलाओं से अश्लील हरकत करने और आपत्तिजनक संदेश भेजने के आरोप लगे हैं. शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

यह मामला चंद्रमणि चौक के पास स्थित फिट एंड फाइन जिम से जुड़ा है. महिलाओं का आरोप है कि जिम में ट्रेनर के रूप में काम कर रहे नदीम अंसारी ने एक्सरसाइज के दौरान उनके साथ अनुचित व्यवहार किया और उन्हें असहज महसूस कराया. पीड़ित महिलाओं ने बताया कि ट्रेनर द्वारा बार बार गलत तरीके से छूने और आपत्तिजनक टिप्पणियां करने की घटनाएं सामने आईं.

जिम ट्रेनर पर आपत्तिजनक संदेश भेजने का आरोप

महिलाओं का कहना है कि उन्होंने इस व्यवहार को लेकर पहले भी आपत्ति जताई थी, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ. बाद में ट्रेनर द्वारा अश्लील मैसेज भेजे जाने के बाद उन्होंने एकजुट होकर पुलिस से शिकायत की. शिकायत मिलने पर क्लेमेंटटाउन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है.

मामले के सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया. बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने इस घटना को महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया है. संगठनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए.

हिंदू संगठन के लोगों ने पीटा और पुलिस के हवाले किया

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. जिम के अन्य सदस्यों और स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके. एसपी सिटी देहरादून प्रमोद कुमार ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच जारी है और पुलिस का दावा है कि दोषी पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे.



