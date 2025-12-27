केदारनाथ धाम में भालू का आतंक... दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसा और मचाई तोड़फोड़, Video

उत्तराखंड के केदारनाथ धाम क्षेत्र में इन दिनों भालुओं का आतंक है. भले ही इस समय धाम में बर्फबारी नहीं हो रही हो, लेकिन जंगली भालुओं की मौजूदगी ने दुकानदारों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है. केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के लिंचोली इलाके में एक भालू ने दुकान का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर घुस गया. यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि एक भालू दुकान के बाहर आता है और कुछ देर दरवाजे को सूंघने और धक्का देने के बाद उसे तोड़कर अंदर घुस जाता है. भालू काफी देर तक दुकान के अंदर घूमता रहता है, सामान को नुकसान पहुंचाता है और फिर बाहर निकल जाता है.

इसके बाद वह दोबारा दुकान में एंट्री करता है. यह पूरी घटना रात के समय की बताई जा रही है, जब पैदल यात्रा मार्ग पर सन्नाटा रहता है. स्थानीय लोगों और दुकानदारों का कहना है कि कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ धाम और पैदल यात्रा मार्ग पर भालुओं की चहल-कदमी बढ़ जाती है. भालू अक्सर दुकानों और घरों के दरवाजे तोड़कर अंदर घुस जाते हैं, जिससे भारी नुकसान होता है. कई बार इस तरह की घटनाओं से लोगों की जान को भी खतरा पैदा हो जाता है.

इस घटना के बाद एक बार फिर वन विभाग और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े हो गए हैं. स्थानीय लोगों ने मांग की है कि भालुओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गश्त बढ़ाई जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में किसी हादसे से बचा जा सके. सर्दियों के मौसम में भी जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है. प्रशासन और वन विभाग से जल्द प्रभावी कदम उठाने की मांग की गई है.

