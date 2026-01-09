scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अंकिता की आखिरी चैट में सवाल, VIP कौन और स्पेशल सर्विस क्या, CBI जांच की मांग तेज

अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP एंगल की जांच की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष मंच ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है. मंच ने SIT जांच पर सवाल उठाए हैं. अंकिता की मां ने भावुक बयान दिया है. कांग्रेस ने CBI जांच की मांग दोहराई, जबकि मुख्यमंत्री ने मामले को संवेदनशील बताते हुए जांच पर विचार का भरोसा दिया.

Advertisement
X
अंकिता भंडारी मामले में CBI जांच की मांग (File Photo: ITG)
अंकिता भंडारी मामले में CBI जांच की मांग (File Photo: ITG)

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP एंगल की जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है. मंच के पदाधिकारियों ने देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले से जुड़े कई अहम पहलुओं पर अब भी सवाल बने हुए हैं. विशेष रूप से VIP से जुड़े तथ्यों की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि निचली अदालत के फैसले और अंकिता की व्हाट्सऐप चैट में VIP और स्पेशल सर्विस जैसे शब्दों का उल्लेख सामने आया है. इसके बावजूद इन बिंदुओं पर SIT की जांच को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. मंच ने आरोप लगाया कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कुछ घटनाओं व व्यक्तियों की भूमिका को लेकर संदेह बना हुआ है.

अंकिता की मां सोनी देवी का भावुक बयान, न्याय की लड़ाई जारी

सम्बंधित ख़बरें

letter of blood
दो बहनों ने राष्ट्रपति को खून से लिखा पत्र, कहा- 'अंकिता भंडारी की हत्या...'
Rahul Gandhi
अंकिता भंडारी से लेकर इंदौर कांड तक... राहुल गांधी ने BJP को घेरा
Ankita Bhandar
'बेटी के लिए जान भी चली जाए तो गम नहीं', CM से मिलकर अंकिता भंडारी की मां ने लगाई गुहार
Uttarakhand protest for Ankita Bhandari case
अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला या सच दब गया... उम्रकैद के 8 महीने बाद फिर क्यों सुलगा उत्तराखंड?
ankita bhandari case echoes from dehradun to delhi
अंकिता भंडारी मामले को लेकर देहरादून से लेकर दिल्ली तक विरोध; Video

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवार को दिए गए आश्वासनों के पूरा होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इस दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी मंच पर मौजूद रहकर आंदोलन को समर्थन देने की बात कही. मंच की ओर से संयोजक कमला पंत ने कहा कि जब तक सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.

Advertisement

वहीं अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने देहरादून में भावुक बयान दिया. उन्होंने कहा कि माता पिता के लिए संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता. उन्होंने कहा कि अगर इस लड़ाई में उनकी जान भी चली जाए, तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा. सोनी देवी ने बताया कि अंकिता ने उनके साथ गरीबी और कठिनाइयों के दिन देखे थे और जीवन में बहुत दुख सहा था. उन्होंने कहा कि जब उसकी जिंदगी के अच्छे दिन आने वाले थे, तब उसके साथ जो हुआ, वह पूरे देश ने देखा है.

CBI जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

बता दें, बुधवार रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी. इस दौरान माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में CBI जांच की मांग रखी थी. गुरुवार को देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान इस मुलाकात से जुड़ा वीडियो भी सामने आया.

अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने भी धामी सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि इस मामले ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है और आम जनता की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष का दायित्व है कि वह ऐसे मुद्दों को उठाता रहे. उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए CBI जांच की मांग दोहराई.

Advertisement

मुख्यमंत्री धामी बोले, माता पिता की मांग पर आगे की कार्रवाई होगी

वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि अंकिता के माता पिता जैसा कहेंगे, जिस भी जांच की मांग करेंगे, सरकार उस पर अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करेगी. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह गैर जिम्मेदार राजनीति कर रही है और लोगों को भड़का रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement