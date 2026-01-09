अंकिता की आखिरी चैट में सवाल, VIP कौन और स्पेशल सर्विस क्या, CBI जांच की मांग तेज

अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित VIP एंगल की जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है. मंच के पदाधिकारियों ने देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले से जुड़े कई अहम पहलुओं पर अब भी सवाल बने हुए हैं. विशेष रूप से VIP से जुड़े तथ्यों की जांच को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है.

मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि निचली अदालत के फैसले और अंकिता की व्हाट्सऐप चैट में VIP और स्पेशल सर्विस जैसे शब्दों का उल्लेख सामने आया है. इसके बावजूद इन बिंदुओं पर SIT की जांच को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है. मंच ने आरोप लगाया कि जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है और कुछ घटनाओं व व्यक्तियों की भूमिका को लेकर संदेह बना हुआ है.

अंकिता की मां सोनी देवी का भावुक बयान, न्याय की लड़ाई जारी

प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवार को दिए गए आश्वासनों के पूरा होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं. इस दौरान विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी मंच पर मौजूद रहकर आंदोलन को समर्थन देने की बात कही. मंच की ओर से संयोजक कमला पंत ने कहा कि जब तक सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच नहीं होती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा.

वहीं अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी ने देहरादून में भावुक बयान दिया. उन्होंने कहा कि माता पिता के लिए संतान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता. उन्होंने कहा कि अगर इस लड़ाई में उनकी जान भी चली जाए, तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा. सोनी देवी ने बताया कि अंकिता ने उनके साथ गरीबी और कठिनाइयों के दिन देखे थे और जीवन में बहुत दुख सहा था. उन्होंने कहा कि जब उसकी जिंदगी के अच्छे दिन आने वाले थे, तब उसके साथ जो हुआ, वह पूरे देश ने देखा है.

CBI जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

बता दें, बुधवार रात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने शासकीय आवास पर अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी. इस दौरान माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में CBI जांच की मांग रखी थी. गुरुवार को देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान इस मुलाकात से जुड़ा वीडियो भी सामने आया.

अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने भी धामी सरकार पर हमला बोला है. कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि इस मामले ने पूरे उत्तराखंड को झकझोर दिया है और आम जनता की भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष का दायित्व है कि वह ऐसे मुद्दों को उठाता रहे. उन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए CBI जांच की मांग दोहराई.

मुख्यमंत्री धामी बोले, माता पिता की मांग पर आगे की कार्रवाई होगी

वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है. उन्होंने कहा कि अंकिता के माता पिता जैसा कहेंगे, जिस भी जांच की मांग करेंगे, सरकार उस पर अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करेगी. मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह गैर जिम्मेदार राजनीति कर रही है और लोगों को भड़का रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए.

