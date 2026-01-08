scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बेटी के लिए जान भी चली जाए तो गम नहीं', CM से मिलकर अंकिता भंडारी की मां ने लगाई गुहार

देहरादून में अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी का भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि बेटी के लिए न्याय की लड़ाई में जान भी चली जाए तो कोई अफसोस नहीं है. उन्होंने बेटी के संघर्ष भरे जीवन और अधूरे सपनों का जिक्र करते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Advertisement
X
अंकिता भंडारी हत्याकांड
अंकिता भंडारी हत्याकांड

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंकिता भंडारी की मां सोनी देवी का एक भावुक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रही हैं. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि माता-पिता के लिए उनकी संतान से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर इस न्याय की लड़ाई में उनकी जान भी चली जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन उनकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए.

'बेटी के लिए जान भी चली जाए तो गम नहीं'

सोनी देवी ने कहा कि अंकिता ने बचपन से ही गरीबी और कठिनाइयों का सामना किया. परिवार के साथ रहते हुए उसने संघर्ष भरे दिन देखे और बहुत दुख झेले. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी मेहनती थी और अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती थी. जब उसके जीवन में अच्छे दिन आने वाले थे, जब वह अपने सपनों को साकार करने की ओर बढ़ रही थी, उसी समय उसके साथ जो कुछ हुआ, वह पूरे देश के सामने है. मां की आंखों से छलकते आंसुओं और कांपती आवाज ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भावुक कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Heavy snowfall started in the mountains of Uttarakhand and Himachal Pradesh
कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फबारी, कंपकंपाए मैदानी इलाके; देखें रिपोर्ट
वारदात: अंकिता मर्डर केस के पीछे एक VVIP नेता का हाथ है?
Uttarakhand protest for Ankita Bhandari case
अंकिता भंडारी को इंसाफ मिला या सच दब गया... उम्रकैद के 8 महीने बाद फिर क्यों सुलगा उत्तराखंड?
Haldwani young man was shot dead.
हल्द्वानी गोलीकांड में बीजेपी नेता और बेटे को जेल, हत्या के बाद पार्टी से बर्खास्त
BJP महासचिव दुष्यंत गौतम. (File Photo: ITG)
कांग्रेस, AAP तुरंत हटाए BJP महासचिव दुष्यंत गौतम वाली पोस्ट... अंकिता भंडारी केस में दिल्ली HC का आदेश

ANKITA

उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की मौत सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि पूरे समाज का नुकसान है. सोनी देवी ने सवाल उठाया कि आखिर एक सामान्य परिवार की बेटी को न्याय पाने के लिए इतनी लंबी और कठिन लड़ाई क्यों लड़नी पड़ रही है.

Advertisement

देहरादून में छलका अंकिता की मां का दर्द

गौरतलब है कि बुधवार रात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी आवास पर अंकिता के माता-पिता ने मुलाकात की थी. इस दौरान माता-पिता ने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग रखी थी. परिवार का कहना है कि केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच से ही सच्चाई पूरी तरह सामने आ सकती है.

आज देहरादून में मीडिया से बातचीत के दौरान सोनी देवी का यह वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर अंकिता भंडारी मामले ने तूल पकड़ लिया है. परिवार को अब भी उम्मीद है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिलेगा और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement