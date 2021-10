Video: प्रियंका गांधी ने गाड़ी रुकवाकर की घायल बच्ची की मदद, दिया अपना मोबाइल नंबर

लखनऊ से आगरा जाते समय प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) एक घायल बच्ची से मिलीं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर हो रहा है. इस वीडियो में प्रियंका एक घायल बच्ची की मदद करती दिख रही हैं. दरअसल, प्रियंका आगरा पुलिस कस्टडी में हुई अरुण वाल्मीकि की मौत के बाद उनके परिजनों से मिलने जा रही थीं. तभी उस दौरान 1090 चौराहे पर एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया. जैसे ही प्रियंका को इस बात का पता चला तो तत्काल उन्होंने अपनी गाड़ी को रुकवा लिया.

गाड़ी से उतरकर प्रियंका ने घायल बच्ची का हालचाल पूछा. फिर फौरन अपनी गाड़ी से एक फर्स्ट एड किट निकालकर बच्ची के घाव को साफ करके उस पर पट्टी बांधी. इतना ही नहीं इनका गांधी ने जाने से पहले अपना मोबाइल नंबर भी लड़की को दिया. साथ ही साथ लड़की को उचित चिकित्सा के लिए अस्पताल भिजवाया.

बता दें, वाल्मीकि जयंती के मौके पर प्रियंका गांधी अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने आगरा जाना चाहती थीं लेकिन उनको आगरा टोल पर ही रोक लिया गया. आरोप है कि पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी की मौत हुई. मामले में एसएसपी आगरा ने पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है जिसमें एक इंस्पेक्टर भी शामिल हैं.

#WATCH | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on her way to Agra, stopped her convoy to give first aid to a woman who met with an accident in Gomti Nagar, Lucknow pic.twitter.com/c0K6rdtk7w