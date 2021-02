बुलंदशहर: बैरिकेडिंग पर ड्यूटी दे रहे थे जवान, डंपर ने रौंदा, दो की मौत

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मंगलवार सुबह भीषण हादसा हुआ है. यहां पर ड्यूटी पर तैनात PAC के जवानों के एक डंपर ने रौंद दिया. इस हादसे में दो जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है.



ये हादसा बुलंदशहर के सिंकदराबाद औद्योगिक क्षेत्र के पास हुआ है. जानकारी के मुताबिक, हादसे में दो जवान घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. स्थानीय प्रशासन की ओर से इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है.

Two PAC jawans on duty lost their lives after a truck collided with another truck, lost control and ran over them in Sikandrabad area of Bulandshahr early morning today. A case has been registered: SP City Surendra Nath Tiwari pic.twitter.com/INanjakWOJ