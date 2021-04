कोरोना: केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की ट्विटर पर गुहार- प्लीज हेल्प करें! मेरे भाई को बेड नहीं मिल रहा

कोरोना वायरस से हालात काफी खराब हो चुके हैं. हालात ये हैं कि लोगों को बेड के लिए जूझना पड़ रहा है. इसकी एक और बानगी देखने को मिली है. केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने ट्विटर के जरिए अपने कोरोना संक्रमित भाई को अस्पताल में बेड की दिलाने की गुहार लगाई है. उन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने गाजियाबाद के डीएम, सीएम योगी के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी, नोएडा के विधायक पंकज सिंह को टैग किया है.

उन्होंने लिखा है, '' @dm_ghaziabad Please check this out प्लीज़ हमारी हेल्प करे मेरे भाई को कोरोना ईलाज के लिए बेड की आवश्यकता है.अभी गाजियाबाद में बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है. @shalabhmani @PankajSinghBJP @Gen_VKSingh''

उनके इस ट्वीट पर शलभ मणि त्रिपाठी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा है, जिलाधिकारी गाजियाबाद आपसे तत्काल वार्ता कर रहे हैं.