आगराः 21 सितंबर से खुलने जा रहा है ताजमहल, ऑनलाइन होगी टिकटों की बुकिंग

कोरोना महामारी के चलते 17 मार्च से बंद आगरा स्थित ताजमहल और आगरा किले को 21 सितंबर से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा. अधीक्षण पुरातत्वविद् बसंत कुमार ने कहा कि स्थानीय प्रशासन के निर्णय के अनुसार, हम 21 सितंबर से ताजमहल और आगरा किले को दर्शकों के लिए खोलने जा रहे हैं. ताजमहल के लिए दर्शकों की संख्या 5 हजार रहेगी और आगरा किले के लिए संख्या 2500 रहेगी, टिकटों की सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग होगी.

अनलॉक-4 की गाइडलाइन के मुताबिक, एक सितंबर से सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी और एतमादुद्दौला समेत छोटे स्मारकों को खोल दिया गया था. अब 21 सितंबर से ताजमहल भी खुलने जा रहा है. ताजमहल में एंट्री के लिए कोरोना के नियमों (मास्क, सोशल डिस्टेंस) पालन करना अनिवार्य है.

