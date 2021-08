तालिबान के समर्थन में सपा सांसद शफीकुर्रहमान के बयान पर बीजेपी का निशाना, कहा- मांगें माफी

संभल से समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के सांसद शफीकुर्रहमान बर्क (Shafiqur Rahman Barq) के तालिबान (Taliban) के समर्थन में दिए गए विवादित बयान के बाद अब बीजेपी ने उनपर निशाना साधा है. बीजेपी ने उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने को भी कहा है.

बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की तुलना तालिबानी आतंकियों से कर के सपा सांसद शफीकुर्रहमान बर्क ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों का अपमान किया है. यह इनकी मानसिकता दर्शाता है और इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए सपा और सांसद को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए.

दरअसल, बर्क ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना भारत में ब्रिटिश राज से कर दी थी. उन्होंने कहा था, हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद किया. तालिबान ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया.

When India was under British rule, our country fought for freedom. Now Taliban wants to free their country & run it. Taliban is a force that did not allow even strong countries like Russia & America to settle in their country: Shafiqur Rahman Barq, Samajwadi Party MP from Sambhal pic.twitter.com/yQFsEOH7tp