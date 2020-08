नोएडा: सेक्टर 63 में खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर

दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर-63 स्थित खिलौने वाली फैक्ट्री में आग लग गई है. आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है. आग बुझाने के लिए दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर हैं. फिलहाल किसी के घायल होने या मरने की जानकारी नहीं है.

बीते हफ्ते ग्रेटर नोएडा के एनपीसीएल के सब स्टेशन में भी भीषण आग लग गई थी. आग ट्रांसफार्मर्स पर लगी. एनपीसीएल का यह सब स्टेशन नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर-148 में है. नॉलेज पार्क के एसओ ने कहा कि कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि सेक्टर-148 के पास बने एनपीसीएल के बिजली घर में रखे ट्रांसफार्मर में आग लग गई है. इस सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फायर सर्विस को सूचना दी गई.

Fire breaks out at a toy manufacturing factory in Noida's Sector 63; fire fighting operation underway pic.twitter.com/lebxdekJ03