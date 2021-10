लखनऊ में लगी धारा 144, कोरोना-त्योहार और किसान प्रदर्शन के चलते सख्ती

यूपी की राजधानी लखनऊ में आठ नवंबर तक धारा-144 लागू करने का आदेश दिया गया है. कोरोना महामारी के बीच विभिन्न त्योहारों और किसान संगठनों के प्रदर्शनों को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने यह फैसला लिया है. इस दौरान पांच से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी.

पुलिस ने लखनऊ में आगामी त्योहारों, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं और किसानों के विरोध के मद्देनजर कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 8 नवंबर तक सीआरपीसी की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगा दिया है. इसके तहत कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करवाया जाएगा और पांच से अधिक लोगों को बिना अनुमति जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा. पुलिस द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, विधानसभा के आसपास एक किलोमीटर की रेंज में ट्रैक्टर, ट्राली, घोड़ागाड़ी समेत कई अन्य को ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है.

Lucknow Police imposes restrictions under Section 144 of CrPC till November 8 to maintain law & order and ensure adherence to COVID rules in view of upcoming festivals, various entrance exams and farmers' protests pic.twitter.com/fBd1jImHhE