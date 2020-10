निर्भया को इंसाफ दिलाने वालीं वकील अब हाथरस पीड़िता का लड़ेंगी मुकदमा, पुलिस से हुई नोकझोंक

हाथरस की बिटिया के घर जा रही निर्भया केस की वकील सीमा कुशवाहा की पीड़िता के गांव के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग पर हाथरस के एडीएम से तीखी तकरार हुई है. तनातनी के बीच सीमा कुशवाहा ने एडीएम से कह दिया कि तुम जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं तो एडीएम जेपी सिंह ने पलटकर यह कहने में देरी नहीं की कि तुम जैसे लोगों की वजह से रेप होते हैं.

सीमा कुशवाहा ने कहा कि हाथरस गैंगरेप की पीड़िता के परिवार ने मुझे बुलाया था. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीमा कुशवाहा ने कहा, 'पीड़िता का परिवार चाहता है कि मैं उनकी वकील के तौर पर इस केस को लड़ूं. लेकिन प्रशासन मुझे परिवार से मिलने नहीं दे रहा है. प्रशासन कह रहा है कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ेगी.'

The family (of alleged gangrape victim) has called me to #Hathras as they want me to stand as their legal counsel. I'm not being allowed to meet them as administration says it'll affect law & order situation: Seema Kushwaha, lawyer of victim in 2012 Delhi gangrape case pic.twitter.com/BC0B1wF7Vm