गोंडा एसिड अटैक पर प्रियंका का ट्वीट, योगी सरकार पर वार

उत्तर प्रदेश के गोंडा में तीन दलित बहनों पर एसिड अटैक मामले में सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घिनौनी करतूत को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को राजनीतिक रूप से प्रदेश भर में स्वीकार कर लिया है.

प्रियंका गांधी ने कहा कि पीड़ित की 17, 10 और 8 साल की तीन बेटियां अपने घर में सो रही थीं तब उन पर एसिड फेंक दिया गया. योगी सरकार पूरे प्रदेश में महिलाओं पर जुल्म करने वालों न्यायोचित ठहराने की ठान चुकी है.

This man’s three daughters aged 17, 10 & 8 were asleep in their home when someone entered and threw acid on them.



The UP government’s politically motivated narrative of justifying and protecting perpetrators of crimes against women has only emboldened criminals across the state. pic.twitter.com/WgThvDlYqB