यूपी में 'पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट' के लिए नहीं देना होगा पैसा, सरकार फ्री में करेगी इलाज

उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति सुधरती दिख रही है. सक्रिय मरीजों की संख्या भी कम हो गई है और मौत के आंकड़ों में भी गिरावट दर्ज की जा रही है. लेकिन इस समय चुनौती ये है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी मरीज पूरी तरह फिट नहीं हो पा रहे हैं. उन्हें कई दूसरी बीमारियों से लड़ना पड़ रहा है. अब इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है. कहा गया है कि अब पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए मरीज को कोई पैसा नहीं देना होगा.

यूपी में 'पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट' फ्री

प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार ने बताया है कि यूपी सरकार की तरफ से उन मरीजों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा जिन्होंने कोरोना पर तो जीत दर्ज कर ली है लेकिन वे फिर भी पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं. सरकार का ये कदम कई लोगों की जिंदगी आसान बना सकता है क्योंकि अभी कोरोना के मामले जरूर कम हो रहे हैं, लेकिन पोस्ट कोविड जो मरीजों को दिक्कतें आ रही हैं, उनका इलाज एक बड़ी चुनौती है. उसे देखते हुए सरकार की तरफ से पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट को फ्री कर देना एक बड़ा फैसला है.

UP govt to provide free treatment to those who have recovered from COVID but have to be admitted to medical college for other post #Covid treatment: Alok Kumar, Principal Secretary Medical Education pic.twitter.com/ECDsASBGrM