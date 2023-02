तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR को आंध्र प्रदेश के CM की बहन ने क्यों भेजे जूते?

तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव (KCR) इन दिनों अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं पर जोर दे रहे हैं. इस बीच YSR Telangana Party की मुखिया वाईएस शर्मिला ने उनको चुनौती दी है. आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने KCR को जूते गिफ्ट करने की बात कही और साथ में पदयात्रा करने का चैलेंज दिया.

बता दें कि वाईएस शर्मिला इन दिनों प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा (Praja Prasthanam padayatra) पर हैं, जो अब पूरी होने वाली है. शर्मिला का कहना है कि उन्होंने ये पदयात्रा राज्य के लोगों की समस्याएं जानने के लिए निकाली है. इस बीच तेलंगाना के सीएम KCR ने कहा था कि राज्य में समस्याएं नहीं हैं.

#WATCH | YSRTP chief YS Sharmila shows a shoe box and asks Telangana CM KCR to join Padayatra with her and know the public problems. pic.twitter.com/tU8Cxn13jE