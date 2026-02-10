scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुजुर्ग सास का रेप और पीट- पीटकर हत्या...आरोपी की पत्नी ने ही पुलिस के आगे खोली पोल

हैदराबाद से एक रिश्तों के शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक 40 साल की दामाद ने अपनी 60 साल की बुजुर्ग सास का रेप कर उसकी हत्या को अंजाम दिया. आरोपी की पत्नी ने ही मामले की जानकारी पुलिस को दी है.

Advertisement
X
बुजुर्ग सास का रेप और पीट- पीटकर हत्या (Photo: representational image)
बुजुर्ग सास का रेप और पीट- पीटकर हत्या (Photo: representational image)

तेलंगाना के हैदराबाद से एक रिश्तों के शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां के नागरकुर्नूल जिले में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी बुजुर्ग सास के साथ रेप कर उसकी  हत्या कर दी. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. यह घटना 8 फरवरी की रात कलवाकुर्थी मंडल में घटी, जब बुजुर्ग महिला घर में अकेली थीं.

पीड़िता की बेटी और आरोपी की पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 40 साल का उसका पति एक मजदूर है और शराब का आदी है. उसने अपनी 60 साल की अपनी सास का बलात्कार किया और घर में ही उनकी हत्या कर दी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने रेप के बाद बुजुर्ग महिला को पीटा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई. उन्होंने आगे बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

सम्बंधित ख़बरें

दोस्तों ने बनाया हवस का शिकार. (Photo: Screengrab)
दोस्त संग मिलकर 14 साल की प्रेमिका के साथ किया गैंगरेप, उम्रकैद की सजा
सुरक्षा के बीच विदाई.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)
रेप पीड़िता बच्ची का हुआ अंतिम संस्कार, हाथों में कैंडिल लेकर पहुंचे लोग
Serious allegations by KTR against Telangana CM Revanth Reddy
BRS अध्यक्ष केटीआर ने CM रेड्डी पर वित्तीय अनियमितता के लगाए आरोप, देखें
Revanth Reddy controversy
फोन टैपिंग को लेकर पूर्व सरकार पर भड़के CM रेवंत रेड्डी
ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
न्यूड फोटो मार्फिंग और ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने की खुदकुशी, पुलिस ने लोगों को किया अलर्ट

पुलिस ने बताया कि आरोपी यह कृत्य करते समय नशे की हालत में था. पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर कलवाकुर्थी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    संसद बजट सत्र लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement