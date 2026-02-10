बुजुर्ग सास का रेप और पीट- पीटकर हत्या...आरोपी की पत्नी ने ही पुलिस के आगे खोली पोल

तेलंगाना के हैदराबाद से एक रिश्तों के शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां के नागरकुर्नूल जिले में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर अपनी बुजुर्ग सास के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने मंगलवार को ये जानकारी दी है. यह घटना 8 फरवरी की रात कलवाकुर्थी मंडल में घटी, जब बुजुर्ग महिला घर में अकेली थीं.

पीड़िता की बेटी और आरोपी की पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 40 साल का उसका पति एक मजदूर है और शराब का आदी है. उसने अपनी 60 साल की अपनी सास का बलात्कार किया और घर में ही उनकी हत्या कर दी.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने रेप के बाद बुजुर्ग महिला को पीटा था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई. उन्होंने आगे बताया कि मौत के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी यह कृत्य करते समय नशे की हालत में था. पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर कलवाकुर्थी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया.

