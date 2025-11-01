scorecardresearch
 

Feedback

हॉस्टल में डिनर करने के बाद 52 छात्र हुए बीमार, उल्टी-पेट दर्द के बाद सभी अस्पताल में भर्ती

तेलंगाना के जोगुलांबा गडवाल जिले में सरकारी वेलफेयर हॉस्टल के 52 छात्र फूड पॉइजनिंग की चपेट में आ गए. शुक्रवार रात भोजन के बाद छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने बताया कि सभी छात्र सुरक्षित हैं और उनकी हालत स्थिर है.

Advertisement
X
खाना खाने के बाद 52 छात्र पहुंचे अस्पताल (Photo: Representational )
खाना खाने के बाद 52 छात्र पहुंचे अस्पताल (Photo: Representational )

तेलंगाना के जोगुलांबा गडवाल में एक सरकारी वेलफेयर हॉस्टल में शुक्रवार रात भोजन करने के बाद 52 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर सभी को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल सभी छात्र खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

खाना खाने के बाद बीमार पड़े छात्र

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना इतिक्याला मंडल के धर्मावरम गांव स्थित राज्य संचालित सामाजिक कल्याण छात्रावास में हुई. शुक्रवार रात हॉस्टल में छात्रों को रात के खाने में सांभर, चावल और गोभी की सब्जी परोसी गई थी. भोजन करने के कुछ घंटे बाद कई छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई. इसके बाद हॉस्टल प्रशासन ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी.

सम्बंधित ख़बरें

azharuddin
क्रिकेट के मैदान से सत्ता की पिच तक... पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन बने मंत्री 
Ajhar becomes a minister after losing the election!
तेलंगाना सरकार में मंत्री बने मोहम्मद अजहरुद्दीन, शपथ लेने के बाद क्या बोले? 
BJP on Azharuddin becoming a minister - This is politics of appeasement.
अजहरुद्दीन बने तेलंगाना लरकार में मंत्री, BJP बोली- 'ये तुष्टिकरण की राजनीति 
There is water in the houses, snakes are coming, how can we go?
तेलंगाना में बाढ़ से हाहाकार, घरों में घुसे सांप-बिच्छू, देखें हालात  
Hanumkonda: 35 families trapped in the flood behind the hospital!
तेलंगाना: हनुमाकोंडा में बाढ़ का कहर, डूबा अस्पताल, कई फंसे, देखें 

52 छात्रों को पहुंचाया गया अस्पताल

जिला स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी 52 छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने बताया कि छात्रों की हालत अब स्थिर है. शुरुआती इलाज के बाद 32 छात्रों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी 20 छात्रों को निगरानी में रखा गया है.

Advertisement

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग की आशंका पर जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने भोजन के नमूने एकत्र कर लैब जांच के लिए भेजे हैं ताकि यह पता चल सके कि बच्चों की तबीयत बिगड़ने का कारण क्या था. जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हॉस्टल में मेडिकल कैंप भी शुरू कर दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित इलाज उपलब्ध कराया जा सके.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    बिहार चुनाव लाइव
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mokama Election
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Alinagar MLA
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Mahua Chunav
    Karakat Election
    Advertisement