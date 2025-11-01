हॉस्टल में डिनर करने के बाद 52 छात्र हुए बीमार, उल्टी-पेट दर्द के बाद सभी अस्पताल में भर्ती

तेलंगाना के जोगुलांबा गडवाल में एक सरकारी वेलफेयर हॉस्टल में शुक्रवार रात भोजन करने के बाद 52 छात्रों की तबीयत अचानक बिगड़ गई. बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर सभी को नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल सभी छात्र खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

खाना खाने के बाद बीमार पड़े छात्र

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना इतिक्याला मंडल के धर्मावरम गांव स्थित राज्य संचालित सामाजिक कल्याण छात्रावास में हुई. शुक्रवार रात हॉस्टल में छात्रों को रात के खाने में सांभर, चावल और गोभी की सब्जी परोसी गई थी. भोजन करने के कुछ घंटे बाद कई छात्रों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत शुरू हो गई. इसके बाद हॉस्टल प्रशासन ने तत्काल स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी.

52 छात्रों को पहुंचाया गया अस्पताल

जिला स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और सभी 52 छात्रों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने बताया कि छात्रों की हालत अब स्थिर है. शुरुआती इलाज के बाद 32 छात्रों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि बाकी 20 छात्रों को निगरानी में रखा गया है.

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि हॉस्टल में फूड पॉइजनिंग की आशंका पर जांच शुरू कर दी गई है. अधिकारियों ने भोजन के नमूने एकत्र कर लैब जांच के लिए भेजे हैं ताकि यह पता चल सके कि बच्चों की तबीयत बिगड़ने का कारण क्या था. जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर हॉस्टल में मेडिकल कैंप भी शुरू कर दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर त्वरित इलाज उपलब्ध कराया जा सके.



