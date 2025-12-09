'अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स में बम रखे हैं...', शमशाबाद एयरपोर्ट को मिली धमकी, अमेरिका से आया ईमेल

तेलंगाना के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक बार फिर बम धमाके की धमकी से हड़कंप मच गया. एयरपोर्ट अधिकारियों को एक संदिग्ध ईमेल मिला, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका जाने वाली उड़ानों में बम लगाए गए हैं और उड़ान भरने के 10 मिनट बाद विस्फोट हो जाएगा.

और पढ़ें

जांच में सामने आया है कि यह ईमेल न्यूयॉर्क, USA के जैस्पर पाकार्ट नामक व्यक्ति के आईडी से भेजा गया था. ईमेल भेजने वाले ने धमकी दी कि यदि एक मिलियन डॉलर की रकम दे दी जाए तो बम विस्फोट नहीं किया जाएगा. धमकी मिलते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गईं.

टर्मिनल, रनवे, बैगेज एरिया और एयरसाइड ज़ोन में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया गया है. सीआईएसएफ, राज्य पुलिस और अन्य सिक्योरिटी यूनिट्स मिलकर किसी भी संभावित खतरे की जांच कर रही हैं. फिलहाल एयरपोर्ट संचालन जारी है, लेकिन सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है. अधिकारी ईमेल की वास्तविकता, IP ट्रैकिंग और भेजने वाले की लोकेशन की तकनीकी जांच कर रहे हैं.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

---- समाप्त ----