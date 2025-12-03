दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों को मिली बम की धमकी, कैंपस में शुरू किया गया सर्च ऑपरेशन

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 2 कॉलेजों में बम की धमकी मिली है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 कॉलेजों रामजस कॉलेज और देश बंधु कॉलेज में बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. यह धमकी मेल के ज़रिए दी गयी है. जानकारी मिलते ही बम स्क्वाड और दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई है. अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है.

और पढ़ें

बम की धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और बम स्क्वाड की टीमें तुरंत रामजस कॉलेज और देश बंधु कॉलेज पहुंच गईं. दोनों कॉलेजों के कैंपस में सर्च ऑपरेशन गया है. यह कार्रवाई सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत तुरंत की गई है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

पुलिस और बम स्क्वाड द्वारा दोनों कॉलेजों में की गई तलाशी के बाद अभी तक कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है. अधिकारी अभी भी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए जांच जारी है कि धमकी फर्जी थी या नहीं. बता दें कि यह पहली बार नहीं है, जब दिल्ली के किसी कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इससे पहले भी कई बार राजधानी के स्कूल और कॉलेजों को ऐसी धमकियां मिल चुकी हैं.

Advertisement

पिछले महीने मिला थी धमकी

दिल्ली के द्वारका और प्रशांत विहार में स्थित दो CRPF स्कूलों को 18 नवंबर को ईमेल के माध्यम से बम धमकी भेजी गई. इसी तरह साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट और पटियाला कोर्ट में भी धमकी भरे संदेश पहुंचे. सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमें तुरंत सभी जगहों पर पहुंचीं और जांच शुरू की, लेकिन कहीं से भी कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई.

यह भी पढ़ें: बम की धमकी... मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग

दो CRPF स्कूलों और तीन अदालत परिसरों को बम धमकी मिलने की जानकारी सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर आना पड़ा था. धमकी वाला ईमेल द्वारका के CRPF पब्लिक स्कूल और प्रशांत विहार के CRPF स्कूल को भेजा गया था. इसी ईमेल में साकेत, रोहिणी और पटियाला कोर्ट को भी संभावित निशाना बनाए जाने की बात लिखी गई थी.

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस, CRPF अधिकारी, बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच की. दोनों स्कूलों को precaution के तौर पर खाली कराया गया और पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई. पुलिस के अनुसार, विस्तृत जांच के दौरान किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री इन स्कूलों में नहीं मिली.

---- समाप्त ----