हैदराबाद के एक गर्ल्स स्कूल ने अफ्रीकी शेर को लिया गोद, जू को डोनेट किए 3 लाख रुपये

वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए हैदराबाद के खैरताबाद स्थित NASR गर्ल्स स्कूल के छात्रों और प्रबंधन ने नेहरू प्राणी उद्यान में सात वर्षीय अफ्रीकी शेर ‘क्रिथिन’ को एक वर्ष के लिए गोद लिया है.

जू को डोनेट किए 3 लाख रुपये

बुधवार को NASR एजुकेशन सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने चिड़ियाघर की पशु गोद लेने की योजना के तहत 3 लाख रुपये का चेक नेहरू जूलॉजिकल पार्क की क्यूरेटर जे. वसंथा (आईएफएस) को सौंपा. यह राशि स्कूल परिसर में आयोजित प्रदर्शनी स्टॉल्स के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन द्वारा जुटाई गई थी.

'छात्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास'

इस मौके पर NASR एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन नवाब मीर खु्तुबुद्दीन खान, NASR एजुकेशन अकादमी की डायरेक्टर बेगम सलवा खान, डायरेक्टर (अकादमिक) एवं प्रिंसिपल मीर मोहिउद्दीन मोहम्मद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (फाइनेंस) मीर जमालुद्दीन हम्माद सहित छात्र-छात्राएं और शिक्षक मौजूद रहे.

नवाब मीर खु्तुबुद्दीन खान ने इस अवसर पर चिड़ियाघर प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि यह पहल छात्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास है. उन्होंने अफ्रीकी शेर को गोद लेने पर खुशी जताई और इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

