scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हैदराबाद के एक गर्ल्स स्कूल ने अफ्रीकी शेर को लिया गोद, जू को डोनेट किए 3 लाख रुपये

हैदराबाद के खैरताबाद स्थित NASR गर्ल्स स्कूल के छात्रों और प्रबंधन ने वन्यजीव संरक्षण की पहल करते हुए नेहरू प्राणी उद्यान में सात वर्षीय अफ्रीकी शेर ‘क्रिथिन’ को एक साल के लिए गोद लिया और जू की पशु गोद योजना के तहत 3 लाख रुपये का चेक सौंपा. यह राशि स्कूल में आयोजित प्रदर्शनी स्टॉल्स के जरिए जुटाई गई.

Advertisement
X
NASR गर्ल्स स्कूल ने नेहरू प्राणी उद्यान में सात वर्षीय अफ्रीकी शेर 'क्रिथिन' को एक वर्ष के लिए गोद लिया है. (Photo: ITG)
NASR गर्ल्स स्कूल ने नेहरू प्राणी उद्यान में सात वर्षीय अफ्रीकी शेर 'क्रिथिन' को एक वर्ष के लिए गोद लिया है. (Photo: ITG)

वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल करते हुए हैदराबाद के खैरताबाद स्थित NASR गर्ल्स स्कूल के छात्रों और प्रबंधन ने नेहरू प्राणी उद्यान में सात वर्षीय अफ्रीकी शेर ‘क्रिथिन’ को एक वर्ष के लिए गोद लिया है.

जू को डोनेट किए 3 लाख रुपये

बुधवार को NASR एजुकेशन सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने चिड़ियाघर की पशु गोद लेने की योजना के तहत 3 लाख रुपये का चेक नेहरू जूलॉजिकल पार्क की क्यूरेटर जे. वसंथा (आईएफएस) को सौंपा. यह राशि स्कूल परिसर में आयोजित प्रदर्शनी स्टॉल्स के माध्यम से छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन द्वारा जुटाई गई थी.

सम्बंधित ख़बरें

dog attack
19 माह के मासूम को आवारा कुत्तों ने नोंचा, मची चीख पुकार तो दौड़ा परिवार
होटल में भाई-बहन ने किया सुसाइड. (Photo: Representational )
वाराणसी के होटल में मिली हैदराबाद के भाई-बहन की लाश, मुंह से निकल रहा था झाग
प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर चोरी के आरोप में गिरफ्तार. (Photo: Representational )
रात में चोरी और दिन में नामी IT कंपनी में नौकरी... इस शहर से गिरफ्तार हुआ चोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर
crime scene
बुजुर्ग सास का रेप और पीट- पीटकर हत्या...आरोपी की पत्नी ने ही खोली पोल
Serious allegations by KTR against Telangana CM Revanth Reddy
BRS अध्यक्ष केटीआर ने CM रेड्डी पर वित्तीय अनियमितता के लगाए आरोप, देखें

'छात्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास'

इस मौके पर NASR एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन नवाब मीर खु्तुबुद्दीन खान, NASR एजुकेशन अकादमी की डायरेक्टर बेगम सलवा खान, डायरेक्टर (अकादमिक) एवं प्रिंसिपल मीर मोहिउद्दीन मोहम्मद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (फाइनेंस) मीर जमालुद्दीन हम्माद सहित छात्र-छात्राएं और शिक्षक मौजूद रहे.

नवाब मीर खु्तुबुद्दीन खान ने इस अवसर पर चिड़ियाघर प्रशासन का आभार जताते हुए कहा कि यह पहल छात्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास है. उन्होंने अफ्रीकी शेर को गोद लेने पर खुशी जताई और इसे वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement