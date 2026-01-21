scorecardresearch
 
पत्नी के कैरेक्टर पर शक... कीटनाशक से नहीं मरी तो रेत दिया गला, बेटी पर भी सिलबट्टे से हमला

तेलंगाना के सिद्धिपेट शहर में शक और पारिवारिक विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते एक पति ने पहले उसे कीटनाशक पिलाया, फिर गला रेतकर हत्या कर दी. घटना में बीच-बचाव करने आई 11 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि आरोपी ने खुद पर भी हमला कर लिया. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

शख्स ने रेता पत्नी का गला, बेटी पर भी सिलबट्टे से हमला (Photo: ITG)
तेलंगाना के सिद्धिपेट जिले के आदर्श नगर इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने शक और पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस वारदात में उनकी 11 वर्षीय बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई है. आरोपी ने घटना के बाद खुद पर भी हमला किया. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पत्नी के कैरेक्टर पर शक, पिलाया कीटनाशक

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान 38 वर्षीय एलैया के रूप में हुई है, जबकि मृतका उसकी पत्नी 32 साल की श्रीलता है. सिद्धिपेट के एसीपी रविंदर रेड्डी ने बताया कि एलैया को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसको लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था. घटना के दिन आरोपी ने पहले अपनी पत्नी को जबरन कीटनाशक पिला दिया. जब इससे उसकी मौत नहीं हुई, तो उसने कथित तौर पर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी.

बेटी पर सिलबट्टे से हमला, भागा बेटा

घटना के दौरान दंपति की 11 साल की बेटी अर्चिता ने अपने पिता को रोकने की कोशिश की. इस पर एलैया ने उस पर भी जानलेवा हमला कर दिया. बताया गया कि आरोपी ने बेटी पर सिलबट्टे से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. आरोपी ने अपने बेटे पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन बेटा किसी तरह मौके से भागकर बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई.

आरोपी ने अपना भी गला काटा

हत्या के बाद आरोपी एलैया डर के कारण खुद को भी नुकसान पहुंचाने लगा और उसने अपना गला काट लिया. गंभीर रूप से घायल एलैया और उसकी बेटी अर्चिता को तत्काल सिद्धिपेट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों ने श्रीलता को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि पिता और बेटी की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है.

आए दिन होते रहते थे छोटे-मोटे विवाद

पुलिस के मुताबिक, यह परिवार महज 15 दिन पहले ही हैदराबाद से सिद्धिपेट आकर बसा था. मूल रूप से यह परिवार सिद्धिपेट जिले के डेक्कल गांव, दौलमिट्टा मंडल का रहने वाला है. परिजनों ने पुलिस को बताया कि परिवार में पहले से ही छोटे-मोटे विवाद होते रहते थे और हाल ही में सिद्धिपेट में एक प्लॉट भी खरीदा गया था.

घटना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन गहरे सदमे में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. एसीपी रविंदर रेड्डी ने बताया कि घटना से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
 

