'खाने में दिया जा रहा कीड़े वाला चावल...' तेलंगाना के कस्तूरबा गांधी स्कूल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़

तेलंगाना के कस्तूरबा गांधी स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है. जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं. यहां के कामारेड्डी जिले के येल्लारेड्डी में छात्रों को खाने में कीड़े वाला चावल दिया जा रहा है. साथ ही उन्हें साफ पानी भी नहीं मिल रहा है. जिससे छात्र परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है.

वहीं शुक्रवार को पूर्व BRS विधायक जजाला सुरेंद्र ने कामारेड्डी जिले के येल्लारेड्डी में कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल का दौरा किया. उन्होंने छात्रों से बात की और स्कूल में उपलब्ध तमाम सुविधाओं को लेकर बात की. दौरे के दौरान छात्र रो पड़े और पूर्व विधायक से शिकायत की कि उन्हें कीड़े वाला चावल परोसा जा रहा है. साथ ही उन्हें दूषित पानी पीने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है.

2023 विधानसभा में कांग्रेस ने दिया था टिकट

जजाला सुरेंद्र भारत राष्ट्र समिति (BRS) पार्टी के सदस्य हैं और येल्लारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान सभा (MLA) के पूर्व सदस्य हैं. उन्हें 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था. 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस (INC) पार्टी के टिकट पर येल्लारेड्डी सीट जीती थी. उन्हें कुल 91510 वोट मिले थे.

हालांकि, 2019 में वह कांग्रेस से BRS (तब TRS) पार्टी में शामिल हो गए. 2023 के चुनाव में येल्लारेड्डी निर्वाचन क्षेत्र से BRS ने उन्हें उम्मीदवार बनाया. लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार मदन मोहन राव से वह हार गए.

