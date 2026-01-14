तेलंगाना में गायब होते गए कुत्ते, फिर एक जगह मिली 200 लाशें, जानें पुलिस जांच में क्या आया सामने

तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या का गंभीर मामला सामने आया है. जिले के मचारेड्डी पुलिस स्टेशन में इस संबंध में शिकायत दर्ज की गई है, जिसके बाद पशु प्रेमियों और पशु कल्याण संगठनों में चिंता बढ़ गई है. आरोप है कि बीते दो से तीन दिनों में करीब 200 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार दिया गया.

यह शिकायत 12 जनवरी 2026 को अदुलापुरम गौतम ने दर्ज कराई है. गौतम स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़े हैं और एनिमल क्रुएल्टी प्रिवेंशन मैनेजर के तौर पर काम करते हैं. शिकायत के मुताबिक, यह घटना पालवांचा मंडल के कई गांवों में हुई है. जिन गांवों के नाम सामने आए हैं उनमें भावनीपेट, पालवांचा, फरीदपेट, वाडी और बंदारमेश्वरपल्ली शामिल हैं. ये सभी गांव मचारेड्डी थाना क्षेत्र में आते हैं.

दो से तीन दिनों में करीब 200 आवारा कुत्तों की मौत

शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें 12 जनवरी को करीब तीन बजे इन हत्याओं की पुख्ता जानकारी मिली थी. आरोप है कि इन कृत्यों को संबंधित गांवों के सरपंचों के कहने पर अंजाम दिया गया. शिकायत में पांचों गांवों के सरपंचों के नाम लिए गए हैं. इसके अलावा किशोर पांडे नाम के एक व्यक्ति पर भी आरोप लगाया गया है, जिसे कथित तौर पर कुत्तों को मारने के लिए लगाया गया था.

शिकायत के अनुसार, आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन दिए गए, जिससे उनकी मौत हो गई. उसी दिन शाम करीब छह बजे शिकायतकर्ता अपने एक दोस्त के साथ भावनीपेट गांव पहुंचे. वहां येल्लम्मा मंदिर के पीछे पेड्डाचेरुवु इलाके में बड़ी संख्या में कुत्तों के शव पड़े मिले. इसके बाद अन्य गांवों में भी इसी तरह की घटनाओं की पुष्टि होने का दावा किया गया.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच

शिकायतकर्ता ने इस पूरे मामले को जानबूझकर किया गया क्रूर कृत्य बताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल आरोपियों या गांव के प्रतिनिधियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

