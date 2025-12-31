scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

शख्स ने जिंदा रहते ही बनवा ली खुद की कब्र, खर्च किए इतने लाख रुपये

एक व्यक्ति ने जिंदा रहते हुए ही अपनी कब्र बनवा ली है. साथ ही व्यक्ति हर दिन अपनी कब्र के पास जाता है और साफ-सफाई कर पेड़ों को पानी देता है. व्यक्ति की कब्र को तमिलनाडु के राजमिस्त्रियों ने बनाया है.

Advertisement
X
व्यक्ति न बनवाई खुद की कब्र. (Photo: Representational )
व्यक्ति न बनवाई खुद की कब्र. (Photo: Representational )

तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक 80 साल के व्यक्ति ने स्वस्थ रहते हुए ही अपनी कब्र पहले से बनवा ली है. एक एजेंसी के मुताबिक नक्का इंद्रैया, जिन्होंने लक्ष्मीपुरम गांव में अपनी पत्नी की कब्र के बगल में अपनी कब्र बनवाई है. उन्होंने कब्र वाली जगह पर एक पट्टिका भी लगाई है, जिस पर जीवन और मृत्यु की सच्चाई के बारे में संदेश लिखा है.

ग्रेनाइट से बनी यह कब्र तमिलनाडु के राजमिस्त्रियों की मदद से 12 लाख रुपये की लागत से बनाई गई है. इंद्रैया ने बताया कि मैंने चार-पांच घर, एक स्कूल और एक चर्च बनवाया है और अब अपनी कब्र भी. मैं बहुत खुश हूं. कब्र बनवाने से कई लोगों को दुख होता है, लेकिन मैं खुश हूं.

यह भी पढ़ें: संभल में 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन पर घर और दुकान! पैमाइश के लिए बनी 29 अधिकारियों की टीम

सम्बंधित ख़बरें

तारिक रहमान पिता की कब्र पर जाकर श्रद्धांजलि दी (Photo: Social Media)
तारिक 19 साल बाद पिता की कब्र पर पहुंचे, आज जाएंगे ढाका यूनिवर्सिटी
Land survey of cemetery in Sambhal completed (Photo - ITG)
संभल में जामा मस्जिद के पास 8 बीघा कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश पूरी
TMC condemns Telangana CM's 'garbage city' remark on Kolkata
तेलंगाना सरकार ने पुलिस कमिश्नरेट का पुनर्गठन किया, चार नए कमिश्नरेट बने
Indian Students Meghaa Rani, Bhavna
दो भारतीय छात्राओं की अमेरिका में मौत, सड़क हादसे में गई जान
युवक ने गेमिंग में पैसे हारने के बाद खत्म कर ली जिंदगी. (Photo: Representational)
ऑनलाइन गेमिंग में हार गया पैसे, तनाव में आकर युवक ने खत्म कर ली जिंदगी

इंद्रैया ने इसलिए पहले ही बनवा ली अपनी कब्र

इंद्रैया ने कहा कि उनकी रोज़ की आदत है कि वे उस जगह जाते हैं जहां कब्र बनी है. इस दौरान वे आसपास की सफाई करते हैं, पौधों को पानी देते हैं और कुछ देर के लिए बैठ भी जाते हैं. चार बच्चों के पिता इंद्रैया ने अपने परिवार में नौ शादियां करवाई हैं. उन्होंने कहा कि मेरे मरने पर बच्चों को दिक्कत न हो, इसलिए कब्र खुद बनवाई है.

Advertisement

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने दार्शनिक अंदाज़ में कहा कि मौत अटल है और कोई भी अपने साथ दौलत नहीं ले जा सकता. फिलहाल  इंद्रैया द्वारा खुद की कब्र खुद ही बनवाए जाने को लेकर हर ओर चर्चा हो रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement