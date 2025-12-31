शख्स ने जिंदा रहते ही बनवा ली खुद की कब्र, खर्च किए इतने लाख रुपये

तेलंगाना के जगतियाल जिले में एक 80 साल के व्यक्ति ने स्वस्थ रहते हुए ही अपनी कब्र पहले से बनवा ली है. एक एजेंसी के मुताबिक नक्का इंद्रैया, जिन्होंने लक्ष्मीपुरम गांव में अपनी पत्नी की कब्र के बगल में अपनी कब्र बनवाई है. उन्होंने कब्र वाली जगह पर एक पट्टिका भी लगाई है, जिस पर जीवन और मृत्यु की सच्चाई के बारे में संदेश लिखा है.

ग्रेनाइट से बनी यह कब्र तमिलनाडु के राजमिस्त्रियों की मदद से 12 लाख रुपये की लागत से बनाई गई है. इंद्रैया ने बताया कि मैंने चार-पांच घर, एक स्कूल और एक चर्च बनवाया है और अब अपनी कब्र भी. मैं बहुत खुश हूं. कब्र बनवाने से कई लोगों को दुख होता है, लेकिन मैं खुश हूं.

इंद्रैया ने इसलिए पहले ही बनवा ली अपनी कब्र

इंद्रैया ने कहा कि उनकी रोज़ की आदत है कि वे उस जगह जाते हैं जहां कब्र बनी है. इस दौरान वे आसपास की सफाई करते हैं, पौधों को पानी देते हैं और कुछ देर के लिए बैठ भी जाते हैं. चार बच्चों के पिता इंद्रैया ने अपने परिवार में नौ शादियां करवाई हैं. उन्होंने कहा कि मेरे मरने पर बच्चों को दिक्कत न हो, इसलिए कब्र खुद बनवाई है.

पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने दार्शनिक अंदाज़ में कहा कि मौत अटल है और कोई भी अपने साथ दौलत नहीं ले जा सकता. फिलहाल इंद्रैया द्वारा खुद की कब्र खुद ही बनवाए जाने को लेकर हर ओर चर्चा हो रही है.

