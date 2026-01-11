पूर्व IPS की पत्नी से 2.58 करोड़ रुपये की ठगी, साइबर ठगों ने ऐसे ऐंठे रुपये

हैदराबाद में साइबर धोखेबाजों ने शेयर बाज़ार में निवेश पर ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर एक पूर्व IPS अधिकारी की पत्नी से 2.58 करोड़ रुपये की ठगी कर ली. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. अधिकारी ने बताया कि महिला ने पुलिस शिकायत में बताया कि पिछले साल नवंबर में उसे एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर स्टॉक मार्केट में निवेश से भारी मुनाफे का वादा करने वाला एक इनविटेशन मिला.

महिला ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में माहिर नहीं थी, इसलिए उसने अपने पति से अपनी तरफ से ऐप पर ग्रुप में शामिल होने का अनुरोध किया. जिसके बाद वह ग्रुप में 29 नवंबर को शामिल हो गई. इसके तुरंत बाद दिनेश सिंह नाम के एक व्यक्ति ने ग्रुप में डिटेल मैसेज भेजकर क्लास और डिस्कशन शुरू कर दिए.

इस दौरान ग्रुप में कई अन्य सदस्य भी शामिल हुए. जिसके बाद दिनेश सिंह और उसके साथियों ने ग्रुप के सदस्यों को बताया कि उन्हें भारत में SEBI-रजिस्टर्ड एंटिटी के ज़रिए ट्रेडिंग करनी चाहिए.साथ ही उसने ग्रुप में SEBI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी भी पोस्ट कीं.

इन निर्देशों के अनुसार महिला ने अपने पति की मदद से उनके नाम और क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला. इसके बाद दिनेश सिंह द्वारा किए गए वादों पर विश्वास करके और लगातार उकसाने पर, उसने काफी बड़ी रकम जमा की. जिसमें अपने नाम और अपने पति के नाम पर गोल्ड लोन लेना भी शामिल था.

ठगी का पता चलने पर महिला ने पुलिस में दर्ज कराई FIR

महिला ने बताया कि इस दौरान उसके पति ने उसे बार-बार चेतावनी भी दी. लेकिन महिला नहीं मानी, जबकि आरोपी रोज़ाना अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग करंट अकाउंट नंबर दिए जा रहे थे. ये सभी अकाउंट पश्चिम बंगाल, असम, भुवनेश्वर और दिल्ली के थे.

इन बैंक खातों में महिला ने करीब 2.58 करोड़ रुपये निवेश कर दिए. लेकिन महिला जब पैसे निकालने लगी तो वह निकाल नहीं सकी. इस दौरान आरोपियों से भी उसका संपर्क नहीं हुआ. जिसके बाद महिला को ठगी का अहसास हुआ और उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

