पुलिस ने नशे में पकड़ लिया तो सांप निकाल लाया ऑटो चालक... देने लगा धमकी, मच गई अफरा-तफरी

हैदराबाद में सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान अजीबोगरीब कहानी सामने आई. पुलिस ने एक ऑटो-रिक्शा वाले को रोका था. वह नशे में था. पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. इसी बीच चालक ने अचानक ऑटो-रिक्शा से एक सांप निकाला और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को धमकाना शुरू कर दिया. इससे चेक-पोस्ट पर अफरा-तफरी मच गई.

रात के वक्त ट्रैफिक पुलिस की टीम चंद्रायनगुट्टा क्रॉस रोड पर ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक ऑटो-रिक्शा संदिग्ध हालत में वहां पहुंचा. पुलिस को उसकी चाल से शक हो गया. जब ऑटो को रोका गया और चालक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, तो रिपोर्ट ने पुलिस को चौंका दिया. चालक के शरीर में अल्कोहल की मात्रा अधिक पाई गई, जो तय सीमा से कई गुना ज्यादा थी.

पुलिस ने नियम के अनुसार कार्रवाई शुरू की. ऑटो-रिक्शा को जब्त किया गया और ड्रंक ड्राइविंग का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी. तभी अचानक माहौल बदल गया. ऑटो चालक, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अचानक ऑटो के अंदर झुका और कुछ निकालने लगा. पुलिसकर्मी समझ पाते, उससे पहले ही वह व्यक्ति हाथ में एक जिंदा सांप लेकर आ गया.

सांप को लहराते हुए उसने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को धमकाना शुरू कर दिया. यह नजारा देखकर चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिसकर्मी और राहगीर घबरा गए. कुछ पल के लिए सभी सन्न रह गए कि आखिर यह हो क्या रहा है.

हालांकि पुलिस ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन सांप को देखकर सतर्कता बरतनी पड़ी. इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर नशे में धुत ऑटो चालक सांप को हाथ में लपेटकर मौके से फरार हो गया.

घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मची रही. पुलिस ने तुरंत आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन आरोपी चालक का कोई सुराग नहीं लग पाया. ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑटो चालक के खिलाफ नशे में वाहन चलाने, पुलिसकर्मियों को धमकाने और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि ऑटो चालक के पास सांप कहां से आया और क्या वह किसी तरह के अवैध धंधे से जुड़ा हुआ है. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

