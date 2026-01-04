scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पुलिस ने नशे में पकड़ लिया तो सांप निकाल लाया ऑटो चालक... देने लगा धमकी, मच गई अफरा-तफरी

हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा चौराहे पर अचानक अफरा-तफरी मच गई. वजह था- नशे में धुत एक ऑटो चालक, जिसने न सिर्फ ट्रैफिक नियम तोड़े, बल्कि पुलिस को धमकाने के लिए ऐसा हथियार निकाला, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया.

Advertisement
X
नशे में पकड़ा तो सांप ले आया और धमकाने लगा ऑटो चालक. (Screengrab)
नशे में पकड़ा तो सांप ले आया और धमकाने लगा ऑटो चालक. (Screengrab)

हैदराबाद में सड़क पर वाहन चेकिंग के दौरान अजीबोगरीब कहानी सामने आई. पुलिस ने एक ऑटो-रिक्शा वाले को रोका था. वह नशे में था. पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. इसी बीच चालक ने अचानक ऑटो-रिक्शा से एक सांप निकाला और ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को धमकाना शुरू कर दिया. इससे चेक-पोस्ट पर अफरा-तफरी मच गई.

रात के वक्त ट्रैफिक पुलिस की टीम चंद्रायनगुट्टा क्रॉस रोड पर ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक ऑटो-रिक्शा संदिग्ध हालत में वहां पहुंचा. पुलिस को उसकी चाल से शक हो गया. जब ऑटो को रोका गया और चालक की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, तो रिपोर्ट ने पुलिस को चौंका दिया. चालक के शरीर में अल्कोहल की मात्रा अधिक पाई गई, जो तय सीमा से कई गुना ज्यादा थी.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली-एनसीआर में सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट (Photo: ITG)
नशे में गाड़ी चलाने पर तगड़ा फाइन... देखें- दिल्ली-नोएडा-गुरुग्राम में नए साल की कैसी तैयारियां
Gurugram traffic
नशे में ड्राइविंग की तो होगा 10 हजार चालान और लाइसेंस निलंबन, नए साल पर गुरुग्राम पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी
महिला ने पुलिस बैरिकेड में मारी टक्कर. (Photo: Representational )
दिल्ली: शराब के नशे में धुत महिला ने बैरिकेड में मारी टक्कर, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी घायल
नशे में एएसआई का वीडियो वायरल. (Photo: Screengrab)
लड़खड़ाकर गिरा नशे में धुत एएसआई, लोगों से बोला- एक आधा पैग लगाया है ज्यादा नहीं पी
नशे में घुत ड्राइवर ने दौड़ाई BMW कार, हुआ बड़ा हादसा

पुलिस ने नियम के अनुसार कार्रवाई शुरू की. ऑटो-रिक्शा को जब्त किया गया और ड्रंक ड्राइविंग का मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी. तभी अचानक माहौल बदल गया. ऑटो चालक, जो अब तक चुपचाप खड़ा था, अचानक ऑटो के अंदर झुका और कुछ निकालने लगा. पुलिसकर्मी समझ पाते, उससे पहले ही वह व्यक्ति हाथ में एक जिंदा सांप लेकर आ गया.

Advertisement

सांप को लहराते हुए उसने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को धमकाना शुरू कर दिया. यह नजारा देखकर चेक पोस्ट पर मौजूद पुलिसकर्मी और राहगीर घबरा गए. कुछ पल के लिए सभी सन्न रह गए कि आखिर यह हो क्या रहा है.

पुलिस ने नशे में पकड़ लिया तो सांप निकाल लाया ऑटो चालक... लहराकर धमकाने लगा तो मच गई अफरा-तफरी

यह भी पढ़ें: नशे में गाड़ी चलाने पर तगड़ा फाइन, कई जगह डायवर्जन... देखें- दिल्ली-नोएडा और गुरुग्राम में नए साल की कैसी तैयारियां

हालांकि पुलिस ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन सांप को देखकर सतर्कता बरतनी पड़ी. इसी अफरा-तफरी का फायदा उठाकर नशे में धुत ऑटो चालक सांप को हाथ में लपेटकर मौके से फरार हो गया. 

पुलिस ने नशे में पकड़ लिया तो सांप निकाल लाया ऑटो चालक... लहराकर धमकाने लगा तो मच गई अफरा-तफरी

घटना के बाद आसपास अफरा-तफरी मची रही. पुलिस ने तुरंत आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन आरोपी चालक का कोई सुराग नहीं लग पाया. ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ऑटो चालक के खिलाफ नशे में वाहन चलाने, पुलिसकर्मियों को धमकाने और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि ऑटो चालक के पास सांप कहां से आया और क्या वह किसी तरह के अवैध धंधे से जुड़ा हुआ है. पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement