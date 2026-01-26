हैदराबाद में चाइनीज मांझा बना काल, 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां चाइनीज मांझा की चपेट में आने से पांच साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब बच्ची अपने पिता के साथ बाइक पर बैठकर घर लौट रही थी.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबित, सोमवार को एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ पास के खाजीपल्ली गांव गया था. वापस लौटते समय उसकी छोटी बेटी बाइक के आगे बैठी हुई थी. रास्ते में अचानक बच्ची दर्द से चिल्लाने लगी. पिता ने तुरंत बाइक रोकी तो देखा कि बच्ची के गले से खून बह रहा है.

जांच करने पर पता चला कि पतंग की चाइनीज मांझा बच्ची की गर्दन में उलझ गई थी, जिससे उसका गला कट गया. माता-पिता ने तुरंत बच्ची के गले से मांझा हटाया और उसे नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई.

चाइनीज मांझे की वजह से गई जान

इस घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. घटना को लेकर लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा है, क्योंकि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा की बिक्री और इस्तेमाल लगातार जारी है.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में कुकटपल्ली थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मांझा कहां से आया और किसने इसका इस्तेमाल किया.

यह तेलंगाना में इस तरह की दूसरी घटना बताई जा रही है. इससे पहले 14 जनवरी को संगारेड्डी जिले में उत्तर प्रदेश के एक 38 वर्षीय खेत मजदूर की भी बाइक चलाते समय चाइनीज मांझा से गला कटने के कारण मौत हो गई थी.



