रनवे पर था एअर इंडिया एक्सप्रेस का विमान, टेकऑफ के लिए पकड़ ली थी स्पीड... फिर ऐसे टला बड़ा हादसा

हैदराबाद के शमशाबाद में स्थित राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (RGIA) पर सोमवार को सिलीगुड़ी जा रही एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को उड़ान भरने के दौरान वापस टर्मिनल पर लौटना पड़ा. टेक-ऑफ के वक्त रनवे पर विमान के पायलट ने एक गंभीर तकनीकी समस्या का पता लगाया.

सतर्क पायलट ने तत्काल एहतियाती कदम उठाते हुए उड़ान भरने के बजाय विमान को सुरक्षित रूप से वापस टर्मिनल की ओर मोड़ दिया. घटना के वक्त विमान में कुल 137 यात्री सवार थे, जिन्हें सुरक्षित उतार लिया गया है.

पायलट की त्वरित कार्रवाई और सूझबूझ से रनवे पर कोई बड़ा हादसा होने से बच गया. इसके बाद, इंजीनियरों की टीम ने तकनीकी खराबी की जांच शुरू की, जिससे यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके.

रनवे पर पायलट की मुस्तैदी

हादसा उस वक्त टल गया, जब विमान टेक-ऑफ के लिए पूरी स्पीड पकड़ने वाला था. पायलट ने डैशबोर्ड पर तकनीकी खराबी का संकेत मिलते ही तुरंत कंट्रोल संभाला. रनवे पर तेजी से दौड़ते विमान को रोकना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन पायलट ने पेशेवर कुशलता दिखाते हुए विमान को टर्मिनल पर वापस ले लिया. इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि एयरपोर्ट परिचालन में होने वाले बड़े व्यवधान को भी रोक लिया गया.

