हैदराबाद: जहर देकर 100 कुत्तों को मारा, 3 व्यक्तियों पर मामला दर्ज

हैदराबाद के याचारम गांव में लगभग 100 कुत्तों को ज़हर देकर मार दिया गया. जिसको लेकर एक सरपंच और दो अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पशु कल्याण कार्यकर्ताओं ने याचारम पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि 19 जनवरी को कुत्तों को कुछ ज़हरीले पदार्थ का इंजेक्शन दिया गया था.

हैदराबाद में कुत्तों को जहर देकर मारने का आरोप. (Photo: Representational )
हैदराबाद के याचारम गांव में लगभग 100 कुत्तों को ज़हर देकर मार दिया गया. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. इस मामले को लेकर बुधवार को एक सरपंच और दो अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. यह घटना 6 जनवरी से तेलंगाना के अलग-अलग ज़िलों में लगभग 500 आवारा कुत्तों को मारे जाने के बाद हुई है. 

स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया से जुड़े एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने याचारम पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया कि 19 जनवरी को कुत्तों को कुछ ज़हरीले पदार्थ का इंजेक्शन दिया गया था. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि मंगलवार को याचारम ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव और वार्ड सदस्य के खिलाफ BNS व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

यह भी पढ़ें: कौन है 500 कुत्तों का कातिल? क्या चुनावी वादा पूरा करना है इसके पीछे का कारण

शिकायतकर्ता के अनुसार 100 कुत्ते मारे गए थे, लेकिन शुरुआती जांच और गांव वालों से पुष्टि करने के बाद लगभग 50 कुत्तों के मारे जाने की बात सामने आई है. हालांकि इस संबंध में आगे की जांच जारी है. अधिकारी ने कहा कि कुत्तों के शवों का पता लगाने के लिए भी जांच चल रही है.

इससे पहले हनमकोंडा ज़िले में पुलिस ने श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में लगभग 300 आवारा कुत्तों की हत्या के सिलसिले में दो महिला सरपंचों और उनके पतियों सहित नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. एक अन्य घटना में कामारेड्डी ज़िले में लगभग 200 आवारा कुत्तों को मार दिया गया था. इस घटना में शामिल होने के आरोप में पांच गांव के सरपंचों सहित छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

ऐसा संदेह है कि कुछ चुने हुए प्रतिनिधियों, जिनमें सरपंच भी शामिल हैं, ने पिछले साल दिसंबर में हुए ग्राम पंचायत चुनावों से पहले गांव वालों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए ये हत्याएं कीं. 

