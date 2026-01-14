scorecardresearch
 
कौन है 500 कुत्तों का कातिल? क्या चुनावी वादा पूरा करना है इसके पीछे का कारण

तेलंगाना के दो जिलों में सात दिन के भीतर 500 आवारा कुत्तों की हत्या का मामला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रे डॉग्स पर चल रही सुनवाई के बीच सामूहिक संहार की इन घटनाओं को कथित रूप से चुनावी वादा पूरा करने के लिए अंजाम दिया गया.

तेलंगाना में चुनावी वादा पूरा करने के लिए कुत्तों की सामूहिक हत्या (सांकेतिक तस्वीर)
सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रे डॉग्स के मामले पर सुनवाई चल रही है. सुप्रीम कोर्ट टाइम लिमिट की कंडीशनिंग से परे जाकर हर किसी को अपनी दलील रखने के लिए पूरा समय दे रहा है. वहीं, इस बीच तेलंगाना से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. तेलंगाना के कामारेड्डी और हमनकोंडा जिलों में चुनावी वादा पूरा करने के लिए एक हफ्ते में 500 कुत्तों की हत्या कर दी गई. इसे लेकर एनिमल एक्टिविस्ट ने पुलिस को शिकायत दी है. 

जानकारी के मुताबिक 12 जनवरी 2026 को स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़े एनिमल क्रुएल्टी प्रिवेंशन मैनेजर अदुलापुरम गौतम ने माचारेड्डी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. गौतम ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पलवांचा मंडल में पिछले दो से तीन दिनों के दौरान करीब 200 आवारा कुत्तों की कथित तौर पर हत्या की गईय शिकायत में जिन गांवों का उल्लेख है, उनमें भावनीपेट, पलवांचा, फरीदपेट, वाड़ी और बंदारमेश्वरापल्ली शामिल हैं, जो माचारेड्डी थाना क्षेत्र में ही आते हैं.

शिकायत के मुताबिक 12 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे इन कथित सामूहिक हत्याओं की विश्वसनीय सूचना मिली. आरोप लगाया गया है कि कुत्तों की हत्या संबंधित गांवों के सरपंचों के इशारे पर की गई है. शिकायत में जिन आरोपियों के नाम दर्ज हैं, उनमें पांचों गांवों के सरपंच और एक अन्य व्यक्ति किशोर पांडेय शामिल है, जिसे कथित तौर पर इन हत्याओं को अंजाम देने के लिए लगाया गया था. आरोप है कि आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन दिए गए, जिससे उनकी मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: स्ट्रे डॉग्स पर SC में बड़ी बहस, कोर्ट ने कहा- डरने वालों को सूंघ कर हमला करते हैं आवारा कुत्ते

शिकायतकर्ता ने कहा कि उसी दिन शाम करीब 6 बजे वह अपने एक मित्र के साथ भावनीपेट गांव पहुंचे, जहां उन्हें येल्लम्मा मंदिर के पीछे स्थित पेड्डाचेरुवु इलाके में कुत्तों के शव पड़े मिले. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अन्य उल्लिखित गांवों में भी इसी तरह की क्रूर घटनाओं की पुष्टि हुई है. इसे अमानवीय बताते हुए शिकायतकर्ता ने इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि जांच की जा रही और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

चुनावी वादा पूरी करने के लिए क्रूरता

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जिन गांवों में कुत्तों की क्रूर हत्या की घटनाएं हुई हैं, उन गांवों के लोगों ने कहा है कि हाल ही में हुए पंचायत चुनाव के दौरान निर्वाचित हुए कुछ प्रतिनिधियों और सरपंच ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के वादे किए थे. अपने चुनावी वादे पूरे करने के लिए ही कुत्तों की सामूहिक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है. अदुलापुरम गौतम ने जिन गांवों में दो सौ कुत्तों की हत्या की शिकायत दर्ज कराई है, उससे पहले हमनकोंडा जिले में भी ऐसी ही शिकायत दर्ज हुई थी.

यह भी पढ़ें: 3 दिन में 300 स्ट्रे डॉग्स की हत्या, तेलंगाना में एनिमल लवर्स की शिकायत पर 9 लोगों के खिलाफ केस

हमनकोंडा जिले के शायमपेट और अरेपल्ली गांवों में करीब 300 आवारा कु्तों की कथित हत्या के मामले में दो महिला सरपंचों और उनके पतियों समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था. दिसंबर में हुए ग्राम पंचायत चुनावों से पहले कुछ उम्मीदवारों ने ग्रामीणों से वादा किया था कि वे आवारा कुत्तों और बंदरों की समस्या से निपटेंगे. अब वे कथित तौर पर इन वादों को आवारा कुत्तों को मारकर पूरा कर रहे हैं. पुलिस के मुताबिक सामूहिक संहार के बाद कुत्तों के शव गांव के बाहरी इलाकों में दफनाए गए थे. पशु चिकित्सकों की टीम ने कुत्तों के शव बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम किए थे.

