फिसलकर आर्मी ट्रक के नीचे घुसी स्कूटी, 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, मां की हालत गंभीर

तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. नेरेडमेट पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत आरके पुरम फ्लाईओवर के पास हुए इस हादसे में एक छह वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

पुलिस के अनुसार, महिला अपने बेटे के साथ स्कूटी से कहीं जा रही थी. फ्लाईओवर के पास अचानक स्कूटी फिसल गई, जिससे मां और बेटा सड़क पर गिर पड़े. दुर्भाग्यवश, उसी समय पास से गुजर रहे सेना के वाहन के नीचे दोनों आ गए. इस दर्दनाक हादसे में छह वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक बच्चा सेना के एक स्कूल में कक्षा एक का छात्र था.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने तुरंत घायल महिला को सड़क से उठाया और उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के अनुसार महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है. वहीं, बच्चे को बचाया नहीं जा सका. घटना की सूचना मिलते ही नेरेडमेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में पुलिस का कहना है कि स्कूटी के फिसलने के कारण यह हादसा हुआ, हालांकि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि स्कूटी असंतुलित होकर फिसलती है और मां-बेटा सड़क पर गिर जाते हैं. इसी दौरान पीछे से आ रहा सेना का वाहन उन्हें संभलने का मौका नहीं दे पाता. पुलिस फुटेज के आधार पर हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

इस हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर के पास अक्सर सड़क फिसलन भरी रहती है और यहां पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं. लोगों ने प्रशासन से इस इलाके में सड़क सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सेना के वाहन चालक सहित सभी संबंधित पहलुओं की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.



