scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

95 बंदरों को जहर वाला खाना देकर हाईवे के ढाबे पर छोड़ा, 15 की मौत, 80 की हालत गंभीर

कामारेड्डी जिले के बिक्कनूर मण्डल के अंतम्पल्ली गांव के पास नेशनल हाइवे पर एक ढाबे में कम से कम 15 बंदरों की संदिग्ध जहरखुरानी से मौत हो गई. लगभग 80 बंदर बीमार पाए गए. स्थानीय लोगों और पशु चिकित्सक ने मौके पर पहुंचकर बचाव किया. सरपंच ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करने की बात कही. पशु प्रेमियों ने घटना की कड़ी निंदा की और प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की.

Advertisement
X
95 बंदरों को जहर वाला खाना देकर हाईवे के ढाबे पर छोड़ा, 15 की मौत (Photo: itg)
95 बंदरों को जहर वाला खाना देकर हाईवे के ढाबे पर छोड़ा, 15 की मौत (Photo: itg)

तेलंगाना में कामारेड्डी  जिले के बिक्कनूर मण्डल के अंतम्पल्ली गांव के पास नेशनल हाइवे पर स्थित एक ढाबे में कम से कम 15 बंदरों की संदिग्ध जहरखुरानी से मौत हो गई, जबकि कई अन्य बंदर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए. घटना की जानकारी स्थानीय लोगों ने तुरंत गांव के सरपंच और पशु चिकित्सक को दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर घायलों का इलाज किया और कई बंदरों की जान बचाई.

80 बंदरों की हालत नाजुक

स्थानीय लोगों के अनुसार, लगभग 80 बंदर अत्यंत नाजुक स्थिति में पाए गए, जिन्हें चलने-फिरने में भी कठिनाई हो रही थी. मृत बंदरों के शव  ढाबे के आसपास बिखरे हुए पाए गए. स्थानीय लोग यह संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि बंदरों को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जानबूझकर जहरीला पदार्थ खिलाया गया.

सम्बंधित ख़बरें

dogs lying on empty beds in gonda medical college ward
अस्पताल में मरीजों से भरे वॉर्ड में बेड पर लेटे मिले कुत्ते; Video वायरल
गोंडा जिला अस्पताल का वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
पहले ऑक्सीजन पाइप पर चूहे, अब मरीजों के बेड पर कुत्ते... गोंडा जिला अस्पताल का वीडियो वायरल
A case of poisoning and killing of 300 stray dogs has come to light in two villages of Hanamkonda district of Telangana
गायब होते गए कुत्ते, फिर एक जगह मिली 200 लाशें, जानें पुलिस जांच में क्या आया सामने
A case of poisoning and killing of 300 stray dogs has come to light in two villages of Hanamkonda district of Telangana
कौन है 500 कुत्तों का कातिल? क्या चुनावी वादा पूरा करना है इसके पीछे का कारण
चावल में पड़े कीड़े, जिन्हें पकाने के बाद दिया जाता है कि कस्तूरबा गांधी स्कूल के बच्चों को. (Photo: Abdul Basheer/ITG)
'खाने में दिया जा रहा कीड़े वाला चावल...' तेलंगाना के कस्तूरबा गांधी स्कूल में बच्चों की सेहत से खिलवाड़

पहले आवारा कुत्तों को दिया गया था जहर

इस घटना ने पशु प्रेमियों के बीच गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है. खासकर कामारेड्डी  जिले के ही मचारेड्डी और बिक्कनूर मण्डलों में हाल ही में बंदरों और आवारा कुत्तों के जहर दिए जाने के आरोपों के मद्देनजर यह घटना और भी चिंता का विषय बन गई है.

इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए गांव के सरपंच महेंद्र रेड्डी ने बताया कि कुछ अज्ञात लोगों ने कथित रूप से बंदरों के एक समूह को वैन में लाकर नेशनल हाइवे के ढाबे पर छोड़ दिया. उन्होंने यह भी कहा कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी.

Advertisement

15 बंदरों की मौत, बाकी का इलाज जारी

स्थानीय पशु चिकित्सक ने बताया कि बचाए गए बंदरों का इलाज जारी है और उनकी स्थिति अब स्थिर है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन या पुलिस को दें.

पशु कल्याण संगठनों ने भी घटना की कड़ी निंदा की है और प्रशासन से इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है. वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है. यह घटना न केवल जानवरों के प्रति क्रूरता की ओर ध्यान आकर्षित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि ऐसे मामलों में स्थानीय समुदाय और प्रशासन की जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है.

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    Advertisement